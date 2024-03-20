مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن اقتحام المستوطنين المتزمتين للمسجد الأقصى، جاء من باب المغاربة وبحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأشارت إلى أن المستوطنين نفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه وسط فرض شرطة الاحتلال قيودا مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، في إطار الحصار المفروض عليه منذ بدء العدوان على قطاع غزة.
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