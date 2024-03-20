مكتب الإعلام الحكومي بغزة : الاحتلال ما زال يستهدف مباني مستشفى الشفاء

مكتب الإعلام الحكومي بغزة : الاحتلال ما زال يستهدف مباني مستشفى الشفاء
التاريخ
3/20/2024 8:10:58 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال يستهدف مباني مستشفى الشفاء .
واضاف ان مجمع الشفاء كان يضم أكثر من 7000 مريض ونازح قبل الاعتداء الأخير.
MENAFN20032024000208011052ID1108000289
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.