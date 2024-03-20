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مكتب الإعلام الحكومي بغزة : الاحتلال ما زال يستهدف مباني مستشفى الشفاء

3/20/2024 8:10:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال يستهدف مباني مستشفى الشفاء .


واضاف ان مجمع الشفاء كان يضم أكثر من 7000 مريض ونازح قبل الاعتداء الأخير.


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