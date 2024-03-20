الطفيلة التقنية تبحث مع وفد فرنسي التعاون المشترك

MENAFN - Al Wakeel News)بحث رئيس جامعة الطفيلة التقنية الدكتور بسّام المحاسنة، مع وفد فرنسي أكاديمي، مجالات التعاون المشترك على المستويين الأكاديمي والبحثي.



وناقش المحاسنة مع الوفد الذي يضم منسق تعليم اللغة الفرنسية في السفارة الفرنسية لوريس فيفاريلي، وكلارا جييت من قسم اللغات في المعهد الفرنسي، ومدير التسويق في المعهد الفرنسي فؤاد حدادين، آليات تطوير مهارات طلبة الجامعة سواء على صعيد المعرفة باللغة الفرنسية أو الثقافة والبرامج الجامعية.



وقدم المحاسنة تعريفا بالجامعة وبرامجها الأكاديمية وتخصصاتها، وخططها المستقبلية لتطوير برامجها، وتعزيز الصبغة التقنية في معظم تخصصاتها لمواكبة روح العصر، وتسليح الطلبة بالمعرفة التكنولوجية اللازمة لهم في سوق العمل.