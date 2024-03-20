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هل تناول القهوة مع التمر مفيد أم مضر؟

3/20/2024 8:10:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - القهوة من المشروبات التي يعشقها الكثير من الناس، وفي رمضان يلجأ الكثيرين إلى تناولها بعد الإفطار، والبعض قد يتناولها مع التمر، فما فائدة هذه العادة؟
ونستعرض في السطور التالية فوائد تناول القهوة مع التمر في شهر رمضان.
قال الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية، إن تناول القهوة مع التمر مفيد جدًا، فالتمر يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة للجسم مثل فيتامينات "أ – ب - ج، عطفًا على البوتاسيوم، والفوسفور، والكالسيوم، والمغنيسيوم.


وأضاف ناجي، أن التمر يساعد على تحسين الهضم وتخفيف الإمساك، لأنه غني بالألياف الغذائية، منوهًا بأنه يحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكر، ويحتوي على مضادات الأكسدة التي تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.


وأكد استشاري التغذية العلاجية، أن تناول التمر مع القهوة يساهم في تقوية القدرات الإدراكية والتركيز، حيث إن التمر يحتوي على السكريات الطبيعية التي تزيد من الطاقة وتساعد على الحفاظ على اليقظة.


وعن موعد تناول القهوة مع التمر، أوضح ناجي، أن الوقت المثالي بعد تناول الوجبات الرئيسية أو في الصباح الباكر بخلاف شهر رمضان بالتأكيد.

الكونسلتو

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