غوتيريش يطالب بوقف القتل وإطلاق الرهائن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال أمين عام الأمم المتحدة "علينا بذل كل الجهود الممكنة لوقف القتل في غزة وضمان إطلاق سراح الرهائن دون شروط" .
واضاف ان لا شيء يبرر العقاب الجماعي الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة
واشار ان أكثر من مليون شخص مهددون بالمجاعة في غزة ويجب التصرف فورا قبل أن يتفاقم الأمر "سكان قطاع غزة مهددون بالمجاعة ويجب التحرك لإنقاذهم"
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