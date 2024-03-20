غوتيريش يطالب بوقف القتل وإطلاق الرهائن

MENAFN - Al Wakeel News)قال أمين عام الأمم المتحدة "علينا بذل كل الجهود الممكنة لوقف القتل في غزة وضمان إطلاق سراح الرهائن دون شروط" .



واضاف ان لا شيء يبرر العقاب الجماعي الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة

واشار ان أكثر من مليون شخص مهددون بالمجاعة في غزة ويجب التصرف فورا قبل أن يتفاقم الأمر "سكان قطاع غزة مهددون بالمجاعة ويجب التحرك لإنقاذهم"