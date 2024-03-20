المفوضية الأوروبية تطالب بمسار واضح لحل الدولتين

المفوضية الأوروبية تطالب بمسار واضح لحل الدولتين
التاريخ
3/20/2024 8:10:58 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية "علينا الاستعداد لليوم التالي للحرب في غزة وأن نحدد مسارا واضحا نحو حل الدولتين"
واضافت :"حجم المساعدات التي تدخل غزة برا قليل جدا والممر البحري عبر قبرص محاولة لزيادتها"
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