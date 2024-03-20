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المفوضية الأوروبية تطالب بمسار واضح لحل الدولتين

3/20/2024 8:10:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت رئيسة المفوضية الأوروبية "علينا الاستعداد لليوم التالي للحرب في غزة وأن نحدد مسارا واضحا نحو حل الدولتين"
واضافت :"حجم المساعدات التي تدخل غزة برا قليل جدا والممر البحري عبر قبرص محاولة لزيادتها"













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