استشاري تغذية يقدم نصائح هامة لمرضى السكري في رمضان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يحتاج مرضى السكري إلى اتباع نظام غذائي مناسب في شهر رمضان لصيام آمن وعدم التعرض لأي مشكلات صحية أو مضاعفات خلال ساعات الصيام.ونستعرض الإرشادات التي يجب على مريض السكري اتباعها قبل وخلال صيام شهر رمضان، بحسب الدكتورة نبيال عبدالرحمن، استشاري التغذية العلاجية.



وأوضحت عبدالرحمن، أنه يجب على مريض السكري الاستعداد لصيام شهر رمضان قبل بدء الصيام بـ4 أسابيع من خلال مراجعة طبيب السكر وكذا أخصائي التغذية العلاجية.



وأشارت عبدالرحمن، إلى أن زياة كل من الطبيبين لتقييم حالة المريض وإرشاده إلى إجراء العديد من التحاليل التي تحدد الحالة الصحية للمريض ومن خلال ذلك يمكن تحديد السماح له بالصيام من عدمه، وفي الحالة الأولى يقوم طبيب السكري بتعديل موعد الأدوية للمريض وتغيير بعضها فإذا كان يتناول المريض الأقراص طويلة المفعول يتم تغيرها لمتوسطة المفعول، وكذلك تغيير الأنسولين ليتناسب مع الصيام.



وأكدت استشاري التغذية العلاجية، أن طبيب التغذية يقوم بوضع خطة التغذية العلاجية لتتماشي مع الأدوية التي تم تعديلها.



وقالت عبدالرحمن، إن الاطفال المصابين بالنوع الأول من السكري ويتناولون جرعات الأنسولين 4 مرات يوميًا لا يمكنهم يأي حال من الأحوال الصيام.



ولفتت إلى أن مرضى السكر من النوع الثاني منهم من يستطيع تنظيم حياته قبل رمضان من خلال وضع النظام الغذائي وممارسة الرياضة وتعديل جرعات الأنسولين وبذلك يمكنهم الصيام.



وأكدت عبدالرحمن، أنه لا ينصح بصيام بعض المرضى من النوع الثاني الذين يتعرضون لغيبوبة السكري أو نقص فيه بشكل مستمر في آخر 3 شهور قبل الصيام، وكذلك الذين لا تظهر عليهم الأعراض.

الكونسلتو