(MENAFN
- Amman Net)
اللجنة المشتركة النيابية (القانونية والإدارية) تواصل الخميس مناقشة مشروع قانون مُعدل لقانون أمانة عمان لسنة 2024.
القبض على شخص قتل صديقه وأحرق جثته لإخفاء جريمته في عمّان، بحسب بيان لمديرية الأمن العام.
ارتفاع المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية ارتفع حتى صباح الأربعاء إلى ما نسبته 74%
امانة عمان تصدر تعميما يمنع استقبال أي معاملات أو متابعة إجراءاتها من غير الأشخاص ذوي العلاقة المباشرة.
مسؤولون أميركيون وإسرائيليون سيجتمعون في واشنطن مطلع الأسبوع المقبل على الأرجح لبحث العملية العسكرية الإسرائيلية المزمعة في رفح بجنوب قطاع غزة
تكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، ومائلة قليلاً للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
× أدخل بعض الكلمات المفتاحية.
"قانونية النواب": سندرس مشروع القانون العفو العام بكل عناية واهتمام 03/20/2024 - 14:17 عمان ن
"قانونية النواب" تُقر "مُعدل الأمانة"
قال رئيس اللجنة القانونية النيابية، الدكتور غازي الذنبيات، إن اللجنة ستدرس مشروع القانون العفو العام القادم لمجلس النواب بكل عناية واهتمام.
وكان الملك عبدالله الثاني، وجه اليوم الأربعاء، الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية. وتأتي التوجيهات الملكية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي الملك سلطاته الدستورية وجلوس جلالته على العرش.
من جهة ثانية، أقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والادارية)، خلال اجتماع عقدته اليوم، مشروع قانون معدل لقانون أمانة عمان لسنة 2024.
وقال رئيسها النائب غازي الذنبيات إن اللجنة أقرت مواد مشروع القانون، بعد اجراء التعديلات المناسبة عليه.
وحضر الاجتماع رئيس اللجنة الإدارية النيابية يزن الشديفات وعدد كبير من النواب، ووزير الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة وممثلين عن أمانة عمان.
يذكر أن الاسباب الموجبة لمشروع القانون هي لتطوير منظومة تخطيط حضرية لمدينة عمان ولربط توسع ونهضة مدينة عمان بمفهوم التخطيط الحضري وبشكل واضح وعصري، ولإعادة تنظيم الاجراءات المتعلقة بالتخطيط والتنظيم والأبنية والإفراز والتقسيم والاستملاك ومنح حقوق التطوير.
أخبار أضف تعليقك Radio Al-Balad
MENAFN20032024000209011053ID1108000281