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قانونية النواب: سندرس مشروع القانون العفو العام بكل عناية واهتمام

3/20/2024 8:10:50 AM
(MENAFN- Amman Net)
  • اللجنة المشتركة النيابية (القانونية والإدارية) تواصل الخميس مناقشة مشروع قانون مُعدل لقانون أمانة عمان لسنة 2024.
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    "قانونية النواب": سندرس مشروع القانون العفو العام بكل عناية واهتمام 03/20/2024 - 14:17 عمان ن
    • "قانونية النواب" تُقر "مُعدل الأمانة"

    قال رئيس اللجنة القانونية النيابية، الدكتور غازي الذنبيات، إن اللجنة ستدرس مشروع القانون العفو العام القادم لمجلس النواب بكل عناية واهتمام.

    وكان الملك عبدالله الثاني، وجه اليوم الأربعاء، الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية. وتأتي التوجيهات الملكية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي الملك سلطاته الدستورية وجلوس جلالته على العرش.

    من جهة ثانية، أقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والادارية)، خلال اجتماع عقدته اليوم، مشروع قانون معدل لقانون أمانة عمان لسنة 2024.

    وقال رئيسها النائب غازي الذنبيات إن اللجنة أقرت مواد مشروع القانون، بعد اجراء التعديلات المناسبة عليه.

    وحضر الاجتماع رئيس اللجنة الإدارية النيابية يزن الشديفات وعدد كبير من النواب، ووزير الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة وممثلين عن أمانة عمان.

    يذكر أن الاسباب الموجبة لمشروع القانون هي لتطوير منظومة تخطيط حضرية لمدينة عمان ولربط توسع ونهضة مدينة عمان بمفهوم التخطيط الحضري وبشكل واضح وعصري، ولإعادة تنظيم الاجراءات المتعلقة بالتخطيط والتنظيم والأبنية والإفراز والتقسيم والاستملاك ومنح حقوق التطوير.

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