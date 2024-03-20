مشروع العفو العام حديث مواقع التواصل .. استمع

(MENAFN
- Amman Net) الملك يوجه لإعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بمناسبة اليوبيل الفضي، بهدف تعزيز روح الإيجابية والتسامح، ونشر مفهوم العدالة التصالحية. يؤكد الملك على أهمية عدم تعارض المشروع مع مبادئ الأمن الوطني، وضرورة مراعاة المصلحة العامة وحماية الحقوق الشخصية والمدنية وفقًا لمبادئ العدالة.
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعل كبير على هذا الخبر اليوم ...
فعلق ابراهيم : يعيش جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعه.
و اضاف جمال : بعد ما دفعت المخالفات
و قال كركي: طبعا الحكومة رح تعمله بشملش اشي
و نشر فيصل : وفقكم الله خبر مفرح حسب ما نرى من تعليقات ايجابية
و علّق عبد الرزاق: ياريت لو يكون عفو عام عن القروض البنكية وفواتير المياه والكهرباء
و نشر ابراهيم: عقبال ما يتم توجيه الحكومة بزيادة الرواتب
و اضافت تيماء: يارب تروح عني المخالفات
و علقت سارة : ياريت العفو يشمل قروض الجامعات
و نختمها مع محمد : مبارك للشعب الاردني المحترم بارك الله فيكي سيدنا ابو حسين أطال الله بعمرك
كان هذا ابرز ما تناوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي اليوم.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · مشروع العفو العام حديث مواقع التواصل
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