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النائبالقلاب: قانون العفو العام سيكون مشابه للعفو السابق تقريبا .. استمع

3/20/2024 8:10:48 AM
(MENAFN- Amman Net) قال النائب سليمان القلاب إن قانون العفو العام سيكون مشابه للعفو السابق تقريبا

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · النائب سليمان القلاب: قانون العفو العام سيكون مشابه للعفو السابق تقريبا


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