النائبالقلاب: قانون العفو العام سيكون مشابه للعفو السابق تقريبا .. استمع

النائبالقلاب: قانون العفو العام سيكون مشابه للعفو السابق تقريبا .. استمع
التاريخ
3/20/2024 8:10:48 AM
(MENAFN
- Amman Net) قال النائب سليمان القلاب إن قانون العفو العام سيكون مشابه للعفو السابق تقريبا
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · النائب سليمان القلاب: قانون العفو العام سيكون مشابه للعفو السابق تقريبا
MENAFN20032024000209011053ID1108000279
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.