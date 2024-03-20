مستشار قانوني: هناك استثناءات ستكون في مشروع قانون العفو العام
التاريخ
3/20/2024 8:10:47 AM
(MENAFN
- Amman Net) قال المستشار القانوني والناشط الحقوقي معاذ المومني هناك استثناءات ستكون في مشروع قانون العفو العام والعفو العام يسقط الجرم والعقوبة
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · مستشار قانوني: هناك استثناءات ستكون في مشروع قانون العفو العام والعفو العام يسقط الجرم والعقوبة
MENAFN20032024000209011053ID1108000278
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.