استراتيجية المخدرات: دمج الأسرة والتعليم في مكافحة هذه الآفة

MENAFN - Amman Net) بعد الدعوات المتزايدة بضرورة تفعيل دور المؤسسات التعليمية وتعزيز دور الأسر في توعية أفراد المجتمع بآفة المخدرات، نظرا للتأثير الخطير الذي أصبحت تشكله على المجتمع، وتهديداتها للأسر والأفراد، خاصة بعد انتشار مادة "الكريستال" القاتلة، قامت مديرية الأمن العام بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للوقاية من مشكلة المخدرات للعامين القادمين بهدف محاربة هذه الظاهرة

وتهدف الاستراتيجية جميع الوزارات والمؤسسات المعنية، لحماية المجتمع وتحصين أبنائه، وتعزيز ثقافة مجتمعية ترفض تماما هذا النوع من السلوكيات والجرائم المتصلة به.

ومن أبرز ما تضمنته الخطة الإستراتيجية شمول المؤسسات التربوية ومؤسسات المجتمع المدني والتي ستعمل على تعزيز المسؤولية المشتركة بين كافة أطياف المجتمع بدءا من الفرد والأسرة، وتنفيذ عدد من الإجراءات الاجتماعية والنفسية والعلاجية والوقائية، الرامية لخلق مجتمع رافض لفكرة المخدرات.

دراسة سابقة أعدها المجلس الاقتصادي الاجتماعي تظهر أن نسبة انتشار المخدرات في المجتمع الأردني بلغت 21 %، رغم الإجراءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية لمكافحة مثل هذه الآفة بين أفراد المجتمع.

ووفقا للدراسة فإن الأماكن العامة احتلت المرتبة الأولى من حيث درجة الانتشار بنسبة مئوية تقارب 34 %، فيما احتلت المناطق ذات الطابع المهني درجة انتشار بلغت 22 %، أما الجامعات فقد احتلت المرتبة الثالثة بنسبة 18 %، فيما احتلت المدارس نسبة مئوية وصلت إلى 13 %، محذرة الدراسة من الازدياد والتسارع الكبير في عدد قضايا المخدرات المضبوطة.

وبحسب إدارة مكافحة المخدرات تراوحت نسبة العودة إلى تعاطي المخدرات في الأردن ما بين 40 إلى 50 %، مع وجود ازدياد "غير مقلق" في التعاطي.





ملامح الاستراتيجية

مدير إدارة مكافحة المخدرات الأسبق اللواء المتقاعد الدكتور طايل المجالي يؤكد أن الاستراتيجية التي سيتم تنفيذها شاملة ومتكاملة بكل المعايير اللازمة التي قد تساهم بحماية أبناء المجتمع من خطر المخدرات، لتحقيق مجتمع يرفض هذه الآفة.

ويشير المجالي الذي شارك في وضع هذه الاستراتيجية، إلى أنها تركز على توعية الأفراد بضرورة العلاج من الإدمان، وذلك من خلال التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والمجتمع المدني لتحقيق هذا الهدف.

بموجب القانون، يتم التعامل مع المدمنين على أنهم مرضى وضحايا للمادة المخدرة في حال اعترف بذنبه وتوجه للعلاج عبر المراكز المعنية والتي تقدم خدماتها بشكل مجاني دون أي تكلفة ودون تسجيل قيد أمني عليه، أما في حال رفض المتعاطي العلاج فإن القانون ينظر إليه كمجرم وشريك بالجريمة ووجبت عليه العقوبة.

ويعتبر المجالي أن خطورة مادة الكريستال على الشباب، والتي قد تؤدي إلى الوفاة، تجربة خطيرة تدفع إلى افتعال السلوكيات العدوانية نتيجة تأثير هذه المادة ما ينعكس على الأسرة والمجتمع سلبا ، الأمر الذي يستدعي تدخلا عاجلا لمنع انتشارها والتصدي لها.

وتم اتخاذ إجراءات للتصدي لهذا الخطر، من خلال التعاون مع مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية وإطلاق حملة توعوية تهدف إلى نشر الوعي بخطورة هذه المادة، وتشجيع المجتمع على المشاركة في مكافحتها والإبلاغ عن أي نشاط مرتبط بها.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · مدير مكافحة المخدرات الأسبق يوضح أهمية مشاركة المؤسسات التربوية وتفعيل دور الأسرة في مكافحة المخدرات





دور المدرسة والأسرة

ضمن هذه الاستراتيجية، تم الاتفاق على تضمين تثقيف الطلاب في المدارس، ابتداء من المرحلة الابتدائية لغاية المرحلة الثانوية، حيث يتم تضمين موضوع الوقاية من المخدرات ضمن المناهج خاصة في مقررات الثقافة الوطنية، مع التركيز على التعمق في هذا الموضوع عبر المراحل الدراسية.

ويوضح المجالي أن لتحقيق هذا الهدف، تم الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم لإجراء بحوث ودراسات من قبل الطلبة، بالإضافة إلى تفعيل دور المرشدين في المدارس وتأهيلهم بشكل يمكنهم من نقل ثقافة عالية في خطورة المخدرات للطلبة، وذلك من خلال تنظيم دورات دورية لهم بهذا الشأن.

كما تشدد إدارة مكافحة المخدرات على أهمية توخي اليقظة من قبل الأهل والانتباه لأبنائهم وفي حال وجود أي تغير في السلوك أو الأعراض التي تم ذكرها والاشتباه بتعاطي تلك المادة، المسارعة لتقديمه للعلاج على الفور قبل فقدانه لحياته أو إيذاء غيره.

اخصائية علم النفس والإرشاد الأسري في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتورة ندى حمدان تؤكد أن دور الأسرة في تلبية احتياجات أبنائهم منذ الطفولة، مشيرة إلى أهمية تهيئة البيئة النفسية والاجتماعية والمادية لرعاية الأطفال، فعدم توفير هذه البيئة المناسبة قد يعرضهم لخطر اللجوء إلى السلوكيات الضارة.

وتشير حمدان إلى أن التقدم التكنولوجي الكبير وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي قد زاد من وعي الأجيال وتغيير سلوكياتهم بشكل كبير، مما يجعل تشديد الرقابة من قبل الأهل على الأطفال أمرا ضروريا، مع البقاء مطلعين دائما على أنشطتهم.

وتؤكد أن حل مشكلة الإدمان يكمن في دعم الأسرة وفهم أسباب حدوث هذه المشكلة، مع ضرورة دعم الآباء لأبنائهم من خلال التوجه إلى مراكز الإدمان للحصول على العلاج المناسب.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · الدكتورة ندى حمدان توضح أبرز العوامل الاجتماعية التي قد تدفع الأفراد لتعاطي المواد المخدرة

هذا وبينت الدراسة التي أعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن أحد أهم الأسباب الاجتماعية التي تقف وراء انتشار المخدرات هو التفكك الأسري، وغياب الرقابة الأسرية عن الأبناء، وجهل الآباء بأساليب التربية والتواصل مع الأبناء بمتوسط حسابي بلغ 1.51، وانحراف معياري بلغ 0.65 وبدرجة تقدير مرتفعة.

أما في الجانب التربوي، فقد كان ضعف الوازع الديني من أهم الأسباب وراء توجه الشباب إلى المخدرات بمتوسط حسابي بلغ 1.5 وانحراف معياري بلغ 0.76 وبدرجة تقدير مرتفعة.