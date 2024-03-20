تشييع جثمان الشهيد بني جابر إلى مثواه الأخير في عقربا

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس/PNN-شيعت جماهير شعبنا، اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد فاخر بني جابر، إلى مثواه الأخير في بلدة عقربا جنوب نابلس.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا عقب جنازة عسكرية، بمشاركة ممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية والوطنية، نحو مسقط رأس الشهيد في عقربا، حيث ألقيت نظرة الوداع الأخيرة عليه، قبل الصلاة عليه في مسجد البلدة الكبير، ويوارى الثرى في مقبرة البلدة.

وكان الشهيد بني جابر (40 عاما)، قد أصيب برصاص مستعمر في منطقة الصدر، يوم أمس، بينما كان يتواجد أمام منزله خلال هجوم المستعمرين، ونقل الى مستشفى رفيديا، وأعلن لاحقا عن استشهاده.

وأفادت مصادر محلية في بلدة عقربا، بأن مواطنين تصدوا لاعتداءات رعاة الأبقار من المستعمرين، وذلك بحماية جيش الاحتلال في خربة الطويل شرق عقربا، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات وسط إطلاق للنار.



