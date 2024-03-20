تشييع جثمان الشهيد بني جابر إلى مثواه الأخير في عقربا

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN-شيعت جماهير شعبنا، اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد فاخر بني جابر، إلى مثواه الأخير في بلدة عقربا جنوب نابلس.
وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا عقب جنازة عسكرية، بمشاركة ممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية والوطنية، نحو مسقط رأس الشهيد في عقربا، حيث ألقيت نظرة الوداع الأخيرة عليه، قبل الصلاة عليه في مسجد البلدة الكبير، ويوارى الثرى في مقبرة البلدة.
وكان الشهيد بني جابر (40 عاما)، قد أصيب برصاص مستعمر في منطقة الصدر، يوم أمس، بينما كان يتواجد أمام منزله خلال هجوم المستعمرين، ونقل الى مستشفى رفيديا، وأعلن لاحقا عن استشهاده.
وأفادت مصادر محلية في بلدة عقربا، بأن مواطنين تصدوا لاعتداءات رعاة الأبقار من المستعمرين، وذلك بحماية جيش الاحتلال في خربة الطويل شرق عقربا، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات وسط إطلاق للنار.
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