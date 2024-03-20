Wednesday, 20 March 2024 04:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تشييع جثمان الشهيد بني جابر إلى مثواه الأخير في عقربا

3/20/2024 8:10:08 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN-شيعت جماهير شعبنا، اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد فاخر بني جابر، إلى مثواه الأخير في بلدة عقربا جنوب نابلس.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا عقب جنازة عسكرية، بمشاركة ممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية والوطنية، نحو مسقط رأس الشهيد في عقربا، حيث ألقيت نظرة الوداع الأخيرة عليه، قبل الصلاة عليه في مسجد البلدة الكبير، ويوارى الثرى في مقبرة البلدة.

وكان الشهيد بني جابر (40 عاما)، قد أصيب برصاص مستعمر في منطقة الصدر، يوم أمس، بينما كان يتواجد أمام منزله خلال هجوم المستعمرين، ونقل الى مستشفى رفيديا، وأعلن لاحقا عن استشهاده.

وأفادت مصادر محلية في بلدة عقربا، بأن مواطنين تصدوا لاعتداءات رعاة الأبقار من المستعمرين، وذلك بحماية جيش الاحتلال في خربة الطويل شرق عقربا، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات وسط إطلاق للنار.


MENAFN20032024000205011050ID1108000275

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث