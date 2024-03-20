مستعمرون يعتدون على مواطن ويحرقون مركبته شمال غرب نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN-اعتدى مستعمرون، اليوم الأربعاء، على مواطن وحرقوا مركبته خلال تواجده بأرضه بين بلدتي برقة، وبيت أمرين شمال غرب نابلس.
وقال المواطن عبد الجبار صادق عبده، إن ثمانية مستعمرين هاجمونا خلال عملنا في استصلاح الأرض في منطقة الدلبة بين بيت أمرين وبرقة، واعتدوا علي بالضرب وأحرقوا مركبتي بشكل كامل.
وأضاف أن المستعمرين هاجموا الجرافة التي كانت تعمل في الأرض وألحقوا بها أضرارا وخرابا.
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