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مستعمرون يعتدون على مواطن ويحرقون مركبته شمال غرب نابلس

3/20/2024 8:10:08 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN-اعتدى مستعمرون، اليوم الأربعاء، على مواطن وحرقوا مركبته خلال تواجده بأرضه بين بلدتي برقة، وبيت أمرين شمال غرب نابلس.

وقال المواطن عبد الجبار صادق عبده، إن ثمانية مستعمرين هاجمونا خلال عملنا في استصلاح الأرض في منطقة الدلبة بين بيت أمرين وبرقة، واعتدوا علي بالضرب وأحرقوا مركبتي بشكل كامل.

وأضاف أن المستعمرين هاجموا الجرافة التي كانت تعمل في الأرض وألحقوا بها أضرارا وخرابا.

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