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الديوان ترشيح 1307 من خريجي وخريجات التربية والأساسية للتوظيف لسد احتياجات المدارس وأيضا الشهادات التخصصية

3/20/2024 8:05:37 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) مريم بندق

أعلن ديوان الخدمة المدنية رسميا ‬⁩ترشيح (1307) ‏مواطناً ومواطنة من الحاصلين على المؤهلات ‏التربوية من خريجي وخريجات كليتي التربية والتربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للتوظيف، وذلك لسد احتياجات مدارس وزارة التربية، وأيضا الشهادات التخصصية لجهات
حكومية
محددة.

MENAFN20032024000130011022ID1108000250

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