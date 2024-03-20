الديوان ترشيح 1307 من خريجي وخريجات التربية والأساسية للتوظيف لسد احتياجات المدارس وأيضا الشهادات التخصصية

أعلن ديوان الخدمة المدنية رسميا ‬⁩ترشيح (1307) ‏مواطناً ومواطنة من الحاصلين على المؤهلات ‏التربوية من خريجي وخريجات كليتي التربية والتربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للتوظيف، وذلك لسد احتياجات مدارس وزارة التربية، وأيضا الشهادات التخصصية لجهات حكومية محددة.

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