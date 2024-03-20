الديوان ترشيح 1307 من خريجي وخريجات التربية والأساسية للتوظيف لسد احتياجات المدارس وأيضا الشهادات التخصصية

الديوان ترشيح 1307 من خريجي وخريجات التربية والأساسية للتوظيف لسد احتياجات المدارس وأيضا الشهادات التخصصية
التاريخ
3/20/2024 8:05:37 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) مريم بندق
أعلن ديوان الخدمة المدنية رسميا ترشيح (1307) مواطناً ومواطنة من الحاصلين على المؤهلات التربوية من خريجي وخريجات كليتي التربية والتربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للتوظيف، وذلك لسد احتياجات مدارس وزارة التربية، وأيضا الشهادات التخصصية لجهات
حكومية
محددة.
MENAFN20032024000130011022ID1108000250
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