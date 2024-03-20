الصندوق العربي للطاقة يسجل أعلى صافي دخل على الإطلاق في تاريخه للسنة الثانية على التوالي

(MENAFN
- Edelman) • نمو صافي الدخل بنسبة 51 % ليصل إلى 225 مليون دولار أمريكي
• نمو إجمالي الأصول بنسبة 12% على أساس سنوي لتصل إلى 9.88 مليار دولار أمريكي
• النتائج القياسية جاءت على ضوء بيئة الفائدة المواتية والمكاسب الرأسمالية القوية
المملكة العربية السعودية، 20 مارس 2024– أعلن الصندوق العربي للطاقة (ابيكورب سابقاً)، المؤسسة المالية متعددة الأطراف التي تعمل في قطاع الطاقة، اليوم نتائجه المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
وقد أظهرت النتائج تسجيل الصندوق أعلى صافي دخل في تاريخه للسنة الثانية على التوالي، وذلك على ضوء نمو الأصول، والمكاسب الرأسمالية، وتحسين تمويل الصندوق ومعدلات السيولة، وإدارة التكاليف وتنويع محفظة التمويل، فضلاً عن بيئة الفائدة المواتية.
وحقق الصندوق ارتفاعاً بنسبة 51% على أساس سنوي في صافي الدخل ليصل إلى 225 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى تحقيقه أرباحاً رأسمالية بلغت 20.6 مليون دولار أمريكي، فيما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 12% على أساس سنوي ليصل إلى 9.88 مليار دولار أمريكي.
وفي تعليقه على إعلان نتائج العام 2023، قال خالد بن علي الرويغ، الرئيس التنفيذي للصندوق العربي للطاقة: "تمثل هذه النتائج المالية القياسية تتويجاً لعام حافل بالتطورات المهمة بالنسبة للصندوق العربي للطاقة. فبالإضافة إلى إطلاق علامتنا التجارية واستراتيجيتنا الجديدتين ونقل مقرنا إلى الرياض، سجلنا أعلى دخل صافي على الإطلاق في تاريخ الصندوق الممتد على مدى 50 عاماً."
وأضاف الرويغ: "لقد ساهمت كل خطوط أعمالنا الرئيسية في تحقيق هذه النتائج القياسية، حيث واصلنا إرساء أسس متينة للمستقبل من خلال مواءمة محافظ التمويل والاستثمار المباشر وحلولنا المبتكرة مع استراتيجيتنا الخمسية الجديدة، ورؤيتنا المتمثلة في أن نصبح مستثمراً مؤثراً بارزاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يدعم وبشكل فاعل استدامة منظومة الطاقة والاقتصاد الدائري للكربون."
وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق العربي للطاقة ضاعف الدخل التشغيلي بالمقارنة مع العام السابق ليصل إلى 170مليون دولار أمريكي، وذلك إثر إعادة هيكلة محفظة الدخل الثابت لتحسين معدلات السيولة والتمويل وتعزيز العائدات وإدارة المخاطر المرتبطة بأسعار الفائدة. وقد بلغت قيمة محفظة أصول الخزانة 3.6 مليار دولار أمريكي، اعتبارًا من ديسمبر 2023.
وفي إطار الرؤية الطموحة للصندوق العربي للطاقة، ونهج أعماله المحدَّث والذي يركز على تعزيز النمو والتأثير على المدى الطويل، فقد تم نقل مقره إلى العاصمة السعودية الرياض، القلب الاقتصادي النابض للمملكة وأحد أهم المراكز المالية على الصعيد الإقليمي. تبع ذلك مشاركته كراعٍ بيئي في مؤتمر الأطراف (COP28) حيث كشف عن هويته التجارية الجديدة "الصندوق العربي للطاقة". كما أعلن عن استراتيجيته الجديدة التي تشمل استثمار ما يصل إلى 1 مليار دولار أمريكي على مدى الخمس سنوات المقبلة في مجال إزالة الكربون وسلاسل الإمداد المحلي.
بالإضافة إلى ذلك، استغل الصندوق الحدث العالمي ليطلق برنامج "50+" الهادف إلى تمكين الجيل القادم من قادة قطاع الطاقة، وذلك من خلال منح خريجي الجامعات برنامجاً تدريبياً شاملاً مدته ستة أشهر في مجال تمويل قطاع الطاقة.
أبرز الإنجازات في خطوط الأعمال
إدارة الاستثمارات والشراكات
حققت إدارة الاستثمارات والشراكات نتائج مالية قوية، حيث بلغت قيمة محفظة أصول الإدارة اعتباراً من 31 ديسمبر 2023 نحو 1.4 مليار دولار أمريكي، ما يعادل نمواً بنسبة 13% على أساس سنوي، فيما انخفض الدخل التشغيلي بنسبة 9% على أساس سنوي ليبلغ 110 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى تحقيق أرباح رأسمالية قوية بلغت 20.6 مليون دولار أمريكي من التخارج الناجح من شركة "أشتيد تكنولوجي".
إدارة تمويل المشاريع والتجارة
سجلت إدارة تمويل المشاريع والتجارة في الصندوق العربي للطاقة نتائج قوية كذلك، حيث ارتفعت قيمة محفظة الأصول التابعة لها بنهاية العام 2023 بنسبة 14% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 4.8 مليار دولار أمريكي. فيما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 82% ليصل إلى 360 مليون دولار أمريكي، وذلك على ضوء مواصلة الإدارة توسيع مجموعة حلولها التمويلية لتشمل سندات المشاريع لأول مرة، وتمويل مشاريع في أسواق جديدة كالولايات المتحدة ونيجيريا ومجالات جديدة كالطاقة النووية ومعالجة النفايات الصناعية.
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