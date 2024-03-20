Wednesday, 20 March 2024 04:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تأخر الطعام .. فقتل زوجته وتخلص من حياته

3/20/2024 8:00:25 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أقدم رجل في ولاية أوتار براديش، الهندية على قتل زوجته لأنها لم تقدم له الطعام في الوقت المحدد ثم أقدم على الانتحار.

وقالت الشرطة إن المتهم البالغ من العمر 30 عاما أراد تناول الطعام فور عودته من العمل في الحقل إلا أن زوجته البالغة من العمر 28 عامًا طلبت منه التمهل قليلاً ريثما تنتهي من إعداد العشاء ما أثار غضب الزوج ونشبت مشاجرة عنيفة بين الزوجين، التقط على إثرها الزوج الغاضب أداة حادة وطعن زوجته عدة مرات فأرداها قتيلة في الحال، وفقا لموقع news9live.

وأضافت الشرطة أن الرجل لم يكتف بطعن المرأة مرة واحدة فقط، بل سدد لها عدة طعنات قاتلة ما أدى إلى وفاتها على الفور، وبعد ارتكابه الجريمة أدرك أنه سيتم القبض عليه لا محالة فأغلق غرفته على نفسه وتخلص من حياته.

وقامت الشرطة التي وصلت إلى مكان الحادث بعد إبلاغ الجيران، بإرسال الجثتين إلى المشرحة وسيتم تسليم الجثث إلى ذوي المتوفيين بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية والطبية.

وفي حادثة مماثلة تم الإبلاغ عنها أقدم رجل على قتل زوجته لعدم طهي البيض بالكاري، وتم العثور على جثة المرأة البالغة من العمر 32 عامًا في موقع قيد الإنشاء الأسبوع الماضي، وتمكنت الشرطة من تعقب المتهم، ويدعى لالان ياداف، وألقت القبض عليه، حيث كان يخطط للفرار إلى دلهي بعد قتل المرأة.


MENAFN20032024000110011019ID1108000203

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث