تأخر الطعام .. فقتل زوجته وتخلص من حياته

أقدم رجل في ولاية أوتار براديش، الهندية على قتل زوجته لأنها لم تقدم له الطعام في الوقت المحدد ثم أقدم على الانتحار.

وقالت الشرطة إن المتهم البالغ من العمر 30 عاما أراد تناول الطعام فور عودته من العمل في الحقل إلا أن زوجته البالغة من العمر 28 عامًا طلبت منه التمهل قليلاً ريثما تنتهي من إعداد العشاء ما أثار غضب الزوج ونشبت مشاجرة عنيفة بين الزوجين، التقط على إثرها الزوج الغاضب أداة حادة وطعن زوجته عدة مرات فأرداها قتيلة في الحال، وفقا لموقع news9live.

وأضافت الشرطة أن الرجل لم يكتف بطعن المرأة مرة واحدة فقط، بل سدد لها عدة طعنات قاتلة ما أدى إلى وفاتها على الفور، وبعد ارتكابه الجريمة أدرك أنه سيتم القبض عليه لا محالة فأغلق غرفته على نفسه وتخلص من حياته.

وقامت الشرطة التي وصلت إلى مكان الحادث بعد إبلاغ الجيران، بإرسال الجثتين إلى المشرحة وسيتم تسليم الجثث إلى ذوي المتوفيين بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية والطبية.

وفي حادثة مماثلة تم الإبلاغ عنها أقدم رجل على قتل زوجته لعدم طهي البيض بالكاري، وتم العثور على جثة المرأة البالغة من العمر 32 عامًا في موقع قيد الإنشاء الأسبوع الماضي، وتمكنت الشرطة من تعقب المتهم، ويدعى لالان ياداف، وألقت القبض عليه، حيث كان يخطط للفرار إلى دلهي بعد قتل المرأة.



