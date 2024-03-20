الإمارات العقارية تنجز فيلا سكنية نموذج لمشروع مجتمع أزهى بعجمان

أنجزت شركة "الإمارات العقارية" الشركة المتخصصة في التطوير العقاري تنفيذ الفيلا السكنية النموذج لمشروع «مجتمع أزهى» السكني في منطقة العامرة في إمارة عجمان، و تقوم بتنفيذ المشروع شركة «بريستيج» للمقاولات وهي بناء 347

فيلا سكنية، وذلك بتكلفة 320 مليون درهم.



ويعد المشروع من المشاريع العقارية المميزة باعتباره مجمعاً سكنياً متكاملاً يضم كافة الخدمات، ويتكون من 1800 فيلا سكنية على مساحة 842765 متراً مربعاً وسوف يشيد بنظام بناء فاخر، وتتكون الفلل من 3 غرف، 4 غرف، 5 غرف، وسيتم تنفيذ المشروع على 4 مراحل.



إنجاز الفيلا النموذج

وأكدت شركة " الإمارات العقارية " بأن العمل في مشروع " مجتمع أزهى " يسير بصورة حثيثة

وسابق للجدول الزمني لعملية البناء، موضحة بأنه تم إنجاز بناء الفيلا النموذج من الفلل السكنية للمشروع

وأنه يجري العمل حاليا ببناء عدد347

فيلا سكنية، لافتة إلى قيام شركة " بريستيج" للمقاولات بالتنفيذ و الاستشاري «خطيب وعلمي» بمتابعة والإشراف على تنفيذ المشروع، مشيرة بأنه يأتي تنفيذ «مجتمع أزهى» ضمن مشاريع التطوير العقاري الرائدة في إمارة عجمان لتوفير مجمع سكني متكامل ببنية تحتية متطورة.

وأوضحت بأن العمل في إنجاز المرحلة الأولى الذي يقع على مساحة 101.653.5 مترا ًمربعاً يسير على قدم وساق، حيث بدأ العمل في البناء في الخامس عشر من شهر أغسطس

2023

ومن المتوقع أن ينتهي في منتصف شهر أغسطس 2025 .

موقع استراتيجي

ويقع المشروع في منطقة العامرة في إمارة عجمان على امتداد شارع الشيخ محمد بن زايد وتتوفر به خدمات بنية تحتية حديثة متكاملة لراحة السكان ولتعزيز مفهوم حياة الرفاهية.



وتم الاهتمام عند تصميم المشروع بتوفير خدمات متكاملة لرفاهية السكان وتوفير بنية تحتية متطورة، و تخصيص مساحات خاصة للطرق حيث يبلغ عرض الطرق الداخلية 18.3 مترا وتوفير مساحات داخل الفلل السكنية لإنشاء حدائق مما يعزز الاستدامة إضافة غلى وجود المساحات الخضراء والأشجار على جميع الطرقات.

وتبلغ المساحة الوسطية في مشروع " مجتمع أزهى 1 " السكني في عجمان

40 ألف قدم مربع وهي تضم المرافق الخدمية للسكان والمساحات الخضراء والشوارع الداخلية، ويشتمل على جميع المرافق والتي تضم كلا من عيادة، مسجد، مراكز تجارية، مسبح، صالات رياضية، و أماكن ألعاب مخصصة للأطفال، ملاعب كرة قدم، أماكن مخصصة للشواء، حراسة و اأمن على مدار أربع وعشرين ساعة، مواقف مغطاه للسيارات.

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