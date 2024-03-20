الإفراج عن البرازيلي داني ألفيس بكفالة قدرها مليون يورو

(MENAFN
- Al-Bayan)
قضت محكمة برشلونة، بالإفراج عن البرازيلي داني ألفيس نجم برشلونة السابق، المتهم في
قضية اغتصاب فتاة، وذلك بكفالة قدرها مليون يورو.
وكانت محكمة برشلونة قضت في وقت سابق، بحبس ألفيس لمدة 4 سنوات ونصف، بعد ثبوت تهمة الاغتصاب عليه، لفتاة في أحد الملاهي الليلية بمدينة كتالونيا، أواخر عام 2022.
وبحسب صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قضت محكمة برشلونة، اليوم الأربعاء، بالإفراج المشروط عن ألفيس بكفالة قدرها مليون يورو، وحضوره
لجلسة المحكمة مرة واحدة أسبوعيًا، مقابل السماح له بقضاء الفترة المقبلة خارج السجن.
وجاء هذا القرار، رغم أن ألفيس لم يقض سوى ربع مدة العقوبة، ولكن لا يزال من الممكن الاستئناف على القرار الذي لم يتخذ بالإجماع.
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