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الإفراج عن البرازيلي داني ألفيس بكفالة قدرها مليون يورو

3/20/2024 8:00:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قضت محكمة برشلونة، بالإفراج عن البرازيلي داني ألفيس نجم برشلونة السابق، المتهم في
قضية اغتصاب فتاة، وذلك بكفالة قدرها مليون يورو.

وكانت محكمة برشلونة قضت في وقت سابق، بحبس ألفيس لمدة 4 سنوات ونصف، بعد ثبوت تهمة الاغتصاب عليه، لفتاة في أحد الملاهي الليلية بمدينة كتالونيا، أواخر عام 2022.

وبحسب صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قضت محكمة برشلونة، اليوم الأربعاء، بالإفراج المشروط عن ألفيس بكفالة قدرها مليون يورو، وحضوره
لجلسة المحكمة مرة واحدة أسبوعيًا، مقابل السماح له بقضاء الفترة المقبلة خارج السجن.

وجاء هذا القرار، رغم أن ألفيس لم يقض سوى ربع مدة العقوبة، ولكن لا يزال من الممكن الاستئناف على القرار الذي لم يتخذ بالإجماع.

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