الشؤون الإسلامية والأوقاف تنتهي من إجراءات تسلم طلبات الحجاج لاختيار 6228 حاجاً

أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، الانتهاء من إجراءات تسلم طلبات الحجاج المواطنين والمواطنات عبر نظامها الالكتروني وقنواتها الرقمية، موضحة بأنها ستعمل على دراسة وفرز الطلبات، وفقاً للإجراءات والاشتراطات المعمول بها في هذا الشأن.

وأشارت الهيئة بان اجمالي عدد الطلبات المستلمة من مواطني ومواطنات الدولة الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام، بلغ 36 ألفاً و933 طلباً، منها 6 آلاف و259 طلباً تم تسجيلها عبر الموقع الالكتروني، و40 ألفاً و674 طلباً عبر تطبيق الهيئة للأجهزة الذكية (5424 عبر الاندرويد، و25249 عبر IOS).

ولفتت الهيئة إلى أن عدد التصاريح الممنوحة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، هذا العام بلع 6228 تصريحاً، وهي ذات الاعداد التي تم منحها للدولة في مواسم الحج السابقة، مشيرة في الوقت نفسه، بانه تم مراعاة أن تكون الأولوية في التسجيل لكبار المواطنين وأصحاب الهمم وأصحاب الأمراض المزمنة ومرافقيهم.

وبحسب الهيئة فإن النساء يشكلون النسبة الأكبر من اجمالي عدد المسجلين في نظام الحج لهذا العام، بواقع 21 ألفاً و470 مواطنة، مقابل 15 ألفاً و463 مواطناً، في الوقت الذي وصل فيه عدد أصحاب الهمم المسجلين إلى 328 شخصاً.

اما فيما يتعلق بعدد المسجلين بحسب المراحل العمرية، فقد شكلت الفئة العمرية الواقعة ما بين 30 إلى 39 عاماً، النسبة الأعلى في عدد المسجلين، بواقع 10 آلاف و998 شخصاً، تلتها الفئة العمرية ما بين 44 إلى 40 عاماً، بواقع 6 آلاف و433 شخص، ثم الفئة العمرية ما بين 45 إلى 49 عاماً، بنحو 5 آلاف و115 شخص، ثم الفئة العمرية ما بين 20 إلى 29 عاماً، بواقع 4 آلاف و820 مواطن ومواطنة.

وبلغ عدد المسجلين من الفئة العمرية 50 إلى 54 عاماً في نظام تسجيل الحجاج، 3 آلاف و424 مواطناً ومواطنة، و3 آلاف و249 للفئة العمرية من 60 عاماً فما فوق، و2479 مواطناً ومواطنة من الفئة العمرية 55 إلى 59 عاماً، بينما بلغ عدد المسجلين من الفئة العمرية 12 إلى 19 عاماً، 417 شخصاً.

وكانت الهيئة حددت 6 خطوات يجب اتباعها للتسجيل في موسم الحج، تتضمن تحميل النسخة المحدثة من التطبيق الذكي للهيئة من خلال المتاجر الإلكترونية، والدخول إلى تطبيق الهيئة، واختيار أيقونة تسجيل الحج المدرجة ضمن خدمات الحج والعمرة، ومن ثم تسجيل الدخول من خلال الهوية الرقمية، ومراجعة البيانات الشخصية وبيانات جواز السفر الخاصة بالمستخدم والتأكد من صحتها.

وذكرت الهيئة أنه ضمن خطوات التسجيل في موسم الحج يمكن ربط أفراد العائلة بملف عائلي مشترك من خلال إدخال رقم الملف العائلي الخاص بأول شخص قام بالتسجيل من أفراد العائلة، فضلاً عن أصحاب الهمم أو الأمراض المستعصية يمكنهم اختيار الحالة من قائمة الحالات الخاصة مع إرفاق الوثائق المطلوبة.

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