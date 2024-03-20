«ليلة القدر» تدفع أهلي جدة للتقدم بطلب لرابطة الدوري السعودي

ينتظر أهلي جدة رد رابطة الدوري السعودي للمحترفين على طلبه بشأن نقل مباراته ضد الوحدة في المسابقة المحلية.

ويحل أهلي جدة ضيفًا على الوحدة بملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة يوم 5 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة 27 من عمر الدوري السعودي.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، فإن إدارة شركة الأهلي أرسلت خطابًا إلى الوحدة لطلب نقل المباراة إلى جدة بدلاً من لعبها في مكة، كونها تأتي يوم 26 رمضان، الموافق لليلة القدر، وتشهد مكة زحامًا شديدًا في تلك الليلة المباركة.

وأضافت الصحيفة أن الوحدة لا يمانع نقل المباراة إلى جدة، على أن يحصل على دخل اللقاء كاملاً باعتباره الفريق المضيف، فيما وافق الأهلي على هذا الشرط.

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