Wednesday, 20 March 2024 04:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«ليلة القدر» تدفع أهلي جدة للتقدم بطلب لرابطة الدوري السعودي

3/20/2024 8:00:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ينتظر أهلي جدة رد رابطة الدوري السعودي للمحترفين على طلبه بشأن نقل مباراته ضد الوحدة في المسابقة المحلية.

ويحل أهلي جدة ضيفًا على الوحدة بملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة يوم 5 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة 27 من عمر الدوري السعودي.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، فإن إدارة شركة الأهلي أرسلت خطابًا إلى الوحدة لطلب نقل المباراة إلى جدة بدلاً من لعبها في مكة، كونها تأتي يوم 26 رمضان، الموافق لليلة القدر، وتشهد مكة زحامًا شديدًا في تلك الليلة المباركة.

وأضافت الصحيفة أن الوحدة لا يمانع نقل المباراة إلى جدة، على أن يحصل على دخل اللقاء كاملاً باعتباره الفريق المضيف، فيما وافق الأهلي على هذا الشرط.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN20032024000110011019ID1108000199

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث