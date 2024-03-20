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منتخب الإمارات بالزي الأبيض في مواجهة اليمن

3/20/2024 8:00:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

عُقد في استاد آل نهيان بنادي الوحدة، اليوم الأربعاء، الاجتماع الفني الخاص بمباراة منتخب الإمارات مع منتخب اليمن المقررة غداً الخميس ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

حضر الاجتماع مراقب المباراة الياباني أوتاني كيني، والسعودي عبد الرحمن الزيد مقيم الحكام، وعبد الرزاق الكعبي مدير إدارة المسابقات، وممثلو المنتخبين، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية.

ومثّل الأبيض في الاجتماع ياسر سالم مدير المنتخب، وسالم النقبي المسؤول الإعلامي، وحسان فهد رئيس قسم دعم المنتخبات.

وتم خلال الاجتماع اعتماد ألوان قمصان المنتخبين، حيث سيرتدي منتخب الإمارات اللون الأبيض الكامل، والمنتخب اليمني اللون الأحمر الكامل، كما تم مناقشة العمليات الإعلامية، والتسويقية إلى جانب الأمور الطبية والأمنية، وكذلك تم اعتماد البرنامج الزمني للمباراة، وموعد فتح البوابات للجماهير قبل ساعتين من انطلاق اللقاء.

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