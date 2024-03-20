محمد بن راشد: خالص التهاني لشعوب العالم التي تحتفل بعيد النيروز

(MENAFN
- Al-Bayan)
توجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،
لشعوب العالم التي تحتفل بعيد النيروز بخالص التهاني وتمنى سموه لهم ربيعاً مزدهراً وعاماً سعيداً.
وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "نتوجه بخالص التهاني لشعوب العالم التي تحتفل بعيد النيروز.. نتمنى لكم عاماً سعيداً.. وأن تكون أيامكم كلها ربيعاً مزدهراً، مليئاً بالسلام والأمان.. وأن تنعموا بالرخاء والاستقرار".
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