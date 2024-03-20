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محمد بن راشد: خالص التهاني لشعوب العالم التي تحتفل بعيد النيروز

3/20/2024 8:00:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

توجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،
لشعوب العالم التي تحتفل بعيد النيروز بخالص التهاني وتمنى سموه لهم ربيعاً مزدهراً وعاماً سعيداً.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "نتوجه بخالص التهاني لشعوب العالم التي تحتفل بعيد النيروز.. نتمنى لكم عاماً سعيداً.. وأن تكون أيامكم كلها ربيعاً مزدهراً، مليئاً بالسلام والأمان.. وأن تنعموا بالرخاء والاستقرار".

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