بالتعاون مع جمعية بيت الخير: أوبتيموم نيوترشن توزع 1,000 وجبة إفطار لتعزيز قيم التضامن في الشهر الفضيل

(MENAFN
- Click On Group) أعلنت أوبتيموم نيوترشن، الشركة الأولى عالمياً في مجال التغذية الرياضية والمملوكة لمجموعة جلانبيا العالمية للتغذية عن توزيع 1,000 وجبة إفطار للعمال في دبي وذلك بالشراكة مع جمعية بيت الخير.
وسيتطوع موظفو أوبتيموم نيوتريشن لتوصيل وجبات الإفطار بأنفسهم، تجسيداً لحرصهم الكبير على المساهمة في تعزيز قيم التضامن مع أفراد المجتمع.
وتعقيباً على هذه المبادرة، قال ساتيافرات بندهاركار، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الصين وجنوب آسيا والشرق الأوسط لدى مجموعة جلانبيا العالمية "في أوبتيموم نيوترشن، نحن نؤمن بالطاقات البشرية، كل فرد منا يمثل قوة حقيقية يمكنها التأثير بشكل إيجابي على المجتمع من خلال مساعدات بسيطة، مثل توزيع وجبات طعام على العمال، الذين يعيشون غالباً في ظروف متواضعة بعيداً عن أسرهم."
ويضيف ساتيافرات بندهاركار: " تحتل صحة الناس ورفاهيتهم صدارة أولوياتنا. إن حملة 1,000 وجبة إفطار أكثر من مجرد وسيلة لشكر ودعم مجتمعنا المحلي، ولكنها أيضاً وسيلة لرفع مستوى الوعي حول الغذاء الصحي وإتاحة الفرصة أمام الجميع للحصول على وجبات كاملة. نحن جزء من المجتمعات التي نعمل فيها، ورفاهيتهم تصب في جوهر مهمتنا. ونود أن نشكر جمعية بيت الخير والتي أتاحت لنا الفرصة لإحداث فرق، ونأمل أن تكون هذه الشراكة فرصة لتعزيز أسس قوية لتعاوننا فيما يتعلق بالمزيد من المبادرات مستقبلاً."
ونجحت أوبتيموم نيوترشن بإرساء المعيار الذهبي للتغذية الرياضية لأكثر من 35 عاماً، كما ساعدت العديد من الرياضيين المشهورين ومحبي اللياقة البدينة حول العالم. واليوم، وخلال الشهر الفضيل، تساهم الشركة بنشر الخير وبناء مجتمعات متماسكة بمبادرة إنسانية تلامس مشاعر الآلاف.
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