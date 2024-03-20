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بيان رسمي من ريال مدريد.. تيبو كورتوا يخضع لعملية جراحية جديدة

3/20/2024 7:19:41 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن ريال مدريد، اليوم الأربعاء، نجاح الجراحة الجديدة التي خضع لها حارس مرماه البلجيكي تيبو كورتوا.

وتعرض كورتوا لإصابة جديدة، أمس، بتمزق في الغضروف المفصلي للركبة.

وأصدر ريال مدريد بيانًا عبر موقعه الرسمي، قال فيه: "خضع لاعبنا تيبو كورتوا لعملية جراحية ناجحة اليوم، بسبب تمزق في الغضروف المفصلي الداخلي لركبته اليمنى، تحت إشراف الخدمات الطبية في ريال مدريد".

وأضاف: "سيبدأ كورتوا عملية تعافيه في الأيام المقبلة".

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن كورتوا، غادر مران ريال مدريد، أمس الثلاثاء، وهو يبكي، بعد شعوره بألم شديد في الركبة.

وأشارت التقارير إلى
أن إصابة كورتوا ستبعده عن الملاعب لمدة شهرين جديدين، ما يعني انتهاء موسمه فعليًا.

وعاد كورتوا مؤخرًا للمشاركة في تدريبات ريال مدريد، إثر تعافيه من جراحة أجراها بعد إصابته في الرباط الصليبي، قبل أن يتعرض لإصابة جديدة بالأمس.

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