هالاند يفتتح فترة التوقف الدولي بإصابة جديدة

تعرض آرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي، للإصابة في اليوم الأول من معسكر منتخب النرويج.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء، يظهر فيه هالاند، يعاني من بعض الآلام في الساق.

وغادر هالاند المران وهو يمشي بطريقة غير متزنة، بينما لم يكشف منتخب النرويج عن تفاصيل الإصابة.

وكان هالاند تعرض للإصابة خلال مواجهة جزر الفارو في تصفيات بطولة أوروبا 2024 مع منتخب بلاده، والتي تسببت في غيابه عن مواجهة اسكتلندا في ختام التصفيات، نوفمبر الماضي.

ويستعد منتخب النرويج لمواجهة التشيك وديًا، الجمعة 22 مارس الجاري، في إطار أجندة "فيفا" الدولية.



ويتصدر هالاند جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، هذا الموسم، برصيد 18 هدفًا، بفارق هدفين عن أولي واتكينز، مهاجم أستون فيلا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز