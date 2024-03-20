هالاند يفتتح فترة التوقف الدولي بإصابة جديدة

(MENAFN
- Al-Bayan)
تعرض آرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي، للإصابة في اليوم الأول من معسكر منتخب النرويج.
وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء، يظهر فيه هالاند، يعاني من بعض الآلام في الساق.
وغادر هالاند المران وهو يمشي بطريقة غير متزنة، بينما لم يكشف منتخب النرويج عن تفاصيل الإصابة.
وكان هالاند تعرض للإصابة خلال مواجهة جزر الفارو في تصفيات بطولة أوروبا 2024 مع منتخب بلاده، والتي تسببت في غيابه عن مواجهة اسكتلندا في ختام التصفيات، نوفمبر الماضي.
ويستعد منتخب النرويج لمواجهة التشيك وديًا، الجمعة 22 مارس الجاري، في إطار أجندة "فيفا" الدولية.
ويتصدر هالاند جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، هذا الموسم، برصيد 18 هدفًا، بفارق هدفين عن أولي واتكينز، مهاجم أستون فيلا.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN20032024000110011019ID1108000069
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.