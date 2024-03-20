بيع أرض فيلا بـ 155 مليون درهم في جميرا باي

(MENAFN
- Al-Bayan)
شهد السوق العقاري في دبي اليوم بيع قطعة أرض فيلا بـ 155 مليون درهم في منطقة جميرا باي.
وبحسب بيانات دائرة الأراضي والاملاك في دبي، بلغت مساحة الأرض والتي تقع ضمن مشروع قصور بولغاري (BV Mansions)
17348 قدماً مربعاً، أي ما يعادل 8934 درهماً للقدم المربع.
وبلغت المبيعات العقارية في دبي منذ الصباح 1.9 مليار درهم نتجت عن 775 صفقة.
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