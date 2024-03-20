بيع أرض فيلا بـ 155 مليون درهم في جميرا باي

شهد السوق العقاري في دبي اليوم بيع قطعة أرض فيلا بـ 155 مليون درهم في منطقة جميرا باي.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والاملاك في دبي، بلغت مساحة الأرض والتي تقع ضمن مشروع قصور بولغاري (BV Mansions)

17348 قدماً مربعاً، أي ما يعادل 8934 درهماً للقدم المربع.

وبلغت المبيعات العقارية في دبي منذ الصباح 1.9 مليار درهم نتجت عن 775 صفقة.





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