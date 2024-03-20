Wednesday, 20 March 2024 04:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بيع أرض فيلا بـ 155 مليون درهم في جميرا باي

3/20/2024 7:19:40 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهد السوق العقاري في دبي اليوم بيع قطعة أرض فيلا بـ 155 مليون درهم في منطقة جميرا باي.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والاملاك في دبي، بلغت مساحة الأرض والتي تقع ضمن مشروع قصور بولغاري (BV Mansions)
17348 قدماً مربعاً، أي ما يعادل 8934 درهماً للقدم المربع.

وبلغت المبيعات العقارية في دبي منذ الصباح 1.9 مليار درهم نتجت عن 775 صفقة.


تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN20032024000110011019ID1108000068

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث