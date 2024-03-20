Wednesday, 20 March 2024 04:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نجم الهلال السعودي: أسعار اللحوم في المملكة تدفعني لقبول هدية الجماهير

3/20/2024 7:19:40 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد البرازيلي ميشيل ديلجادو نجم الهلال السعودي، أن جماهير الفريق الملقب بالزعيم دائمًا ما تدفع له الفواتير رفقة زوجته بمختلف المطاعم.

وكان ميشيل انضم لصفوف الهلال في يناير 2022 قادمًا من فلامنجو البرازيلي، ومنذ ذلك الحين أصبح أحد نجوم الفريق.

وقال ميشيل في تصريحات عبر قناة "CNN" البرازيلية: "هناك بعض الأشخاص من الجماهير الذين يريدون دفع الحساب لي خلال تواجدي بمختلف المطاعم".

وأضاف: "أوافق دائمًا على ذلك، لأن أسعار اللحوم في المملكة العربية السعودية باهظة الثمن، فلا يوجد لدي أي مشكلة في ذلك".

وتابع: "ذات مرة ذهبت لشراء قلادة لزوجتي، وكان سعرها مرتفعًا للغاية، ولكن كان هناك شخص يقف بخلفي طلب دفع ثمنها ووافقت على الفور".

وأكمل حديثه: "نفس الشخص قابلني في أحد المطاعم وطلب دفع فاتورة الحساب، ووافقت أيضًا على ذلك".

واختتم، قائلاً: "هناك أحد الأشخاص قرر منحي أحد الخيول الجميلة، لكنني قلت له كيف أخذ ذلك الحصان إلى البرازيل يا رجل!"

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN20032024000110011019ID1108000067

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث