نجم الهلال السعودي: أسعار اللحوم في المملكة تدفعني لقبول هدية الجماهير

أكد البرازيلي ميشيل ديلجادو نجم الهلال السعودي، أن جماهير الفريق الملقب بالزعيم دائمًا ما تدفع له الفواتير رفقة زوجته بمختلف المطاعم.

وكان ميشيل انضم لصفوف الهلال في يناير 2022 قادمًا من فلامنجو البرازيلي، ومنذ ذلك الحين أصبح أحد نجوم الفريق.

وقال ميشيل في تصريحات عبر قناة "CNN" البرازيلية: "هناك بعض الأشخاص من الجماهير الذين يريدون دفع الحساب لي خلال تواجدي بمختلف المطاعم".

وأضاف: "أوافق دائمًا على ذلك، لأن أسعار اللحوم في المملكة العربية السعودية باهظة الثمن، فلا يوجد لدي أي مشكلة في ذلك".

وتابع: "ذات مرة ذهبت لشراء قلادة لزوجتي، وكان سعرها مرتفعًا للغاية، ولكن كان هناك شخص يقف بخلفي طلب دفع ثمنها ووافقت على الفور".

وأكمل حديثه: "نفس الشخص قابلني في أحد المطاعم وطلب دفع فاتورة الحساب، ووافقت أيضًا على ذلك".

واختتم، قائلاً: "هناك أحد الأشخاص قرر منحي أحد الخيول الجميلة، لكنني قلت له كيف أخذ ذلك الحصان إلى البرازيل يا رجل!"

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