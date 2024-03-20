23 مركزاً تتلقى طلبات التسجيل بضريبة الشركات في الإمارات

أتاحت الهيئة الاتحادية للضرائب خدمة تقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات من خلال 23 مركزاً من مراكز تقديم الخدمات الحكومية المنتشرة في إمارات الدولة.

وأوضحت الهيئة في بيان صحافي أن إتاحة خدمة تقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات من خلال مراكز تقديم الخدمات الحكومية يوفر خياراً إضافياً، حيث يمكن للخاضعين للضريبة التسجيل مباشرة عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية على مدار الساعة، كما يمكنهم الاستعانة بالوكلاء الضريبين المعتمدين، والمدرجين بالموقع الرسمي للهيئة.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة الجديدة جاءت في إطار حرص الهيئة على تنويع قنوات تقديم خدماتها لتوفير بيئة مشجّعة على الامتثال الضريبي، حيث يمكن للخاضع للضريبة أن يقوم من خلال هذه المراكز بتقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات بمساعدة المختصين في هذه المراكز التي تقدم خدماتها إلكترونياً وفقاً لمعايير الخدمات الحكومية المميزة بإشراف وإدارة كوادر مؤهلة ومدربة، وبعد استكمال إجراءات تقديم الطلب والتأكد من صحة البيانات المدخلة إلكترونياً في مركز تقديم الخدمة، يقوم المختصون في الهيئة بمراجعة الطلب داخلياً، ثم يتلقى مقدم الطلب لاحقاً رقم التسجيل الضريبي الخاص به عبر بريده الإلكتروني المدرج في الطلب المقدم للتسجيل في ضريبة الشركات.

ووقعت الهيئة اتفاقيات تعاون لاعتماد العديد من مراكز تقديم الخدمات الحكومية، ويمكن للمعنيين الاطلاع على قائمة المراكز المعتمدة لخدمة تقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة بالضغط على الرابط:



إجراءات

وأوضحت الهيئة أنه تم اتخاذ الإجراءات التنظيمية والتقنية اللازمة لضمان كفاءة تقديم الخدمة عبر هذه المراكز، وتم تدريب المختصين بالمراكز المعتمدة لتقديم خدمة تقديم طلبات التسجيل للخاضعين لضريبة الشركات بسلاسة ودقة، وذلك بهدف تحقيق المزيد من الارتفاع بنسب التسجيل والامتثال الضريبي.

وأكد خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، مجدداً أهمية قيام الخاضعين لضريبة الشركات بتقديم طلبات التسجيل وفقاً للمدد الزمنية المحددة بالقرار الذي أصدرته الهيئة بهذا الشأن خلال شهر فبراير الماضي، والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من شهر مارس الجاري، خصوصاً أصحاب التراخيص الصادرة خلال شهري يناير وفبراير، بغض النظر عن سنة صدور التراخيص، حيث يتعين عليهم القيام بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات بحد أقصى في 31 مايو المقبل 2024، وذلك لتجنب مخالفة التشريعات الضريبية.

وقال: «جاء التوسع في قنوات تقديم خدمة تقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات بإتاحتها من خلال مراكز تقديم الخدمات الحكومية ضمن خطط التطوير الشاملة التي تنفذها الهيئة، لمواكبة التوسع في خدماتها، خصوصاً مع تطبيق ضريبة الشركات اعتباراً من شهر يونيو الماضي، فكثفت الهيئة حملاتها التوعوية بصفة عامة مع التركيز على فعاليات التعريف بضريبة الشركات وأهميتها وأهدافها ومتطلبات الامتثال، والتعريف بالتشريعات الضريبية بصفة عامة، إضافة إلى التوسع في قنوات تقديم خدمات الهيئة».

تواصل

وقالت زهرة الدهماني، مدير إدارة خدمات دافعي الضرائب بالهيئة الاتحادية للضرائب: «تضع الهيئة سعادة المتعاملين في مقدمة أولوياتها بالعمل الدائم على تحسين خدماتها، وتسعى إلى الوصول لجميع فئات الخاضعين للضريبة بجميع الوسائل المتاحة، كما تحرص على التجاوب مع استفساراتهم، ومساندتهم للتغلب على أية تحديات قد تواجههم خلال إجراءات الامتثال الضريبي، لضمان المحافظة على التواصل الفعال مع ممثلي قطاعات الأعمال وفئات المجتمع المعنية الأخرى بهدف تسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية».

وأضافت: «حرصت الهيئة على التأكد من الجاهزية التامة قبل الإطلاق الفعلي لخدمة التسجيل لضريبة الشركات عبر مراكز تقديم الخدمات الحكومية المعتمدة، وذلك من خلال التعاون المتواصل مع شركاء الهيئة الاستراتيجيين، فتم اتخاذ الترتيبات اللازمة لتقديم الخدمة للمتعاملين وفقاً لأفضل المعايير، وبما يلبي تطلعاتهم».

4 خطوات

وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أن التسجيل لضريبة الشركات متاح عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية، حيث يتم القيام بإجراءات التسجيل بأربع خطوات رئيسية تستغرق بحدود 30 دقيقة.

وأشارت إلى أنه في إطار التسهيلات الإجرائية للخاضعين للضريبة فإنه بإمكان المسجل في ضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية الدخول مباشرة إلى حسابه عبر منصة «إمارات تاكس»، ثم الضغط على خيار الشخص الخاضع لضريبة الشركات من قائمة الأشخاص الخاضعين للضريبة، واستكمال طلب التسجيل في ضريبة الشركات وتقديم المستندات المطلوبة؛ ليتمكن بعد الموافقة على طلب التسجيل من الحصول على رقم تسجيل لأغراض ضريبة الشركات.

وبالنسبة للخاضع لضريبة الشركات غير المسجَّل يمكنه القيام بإنشاء ملف تعريف مُستخدِم جديد، حيث يمكن للمستخدمين الجدد الوصول إلى منصة «إمارات تاكس» باستخدام الرابط وإنشاء حساب عن طريق التسجيل باستخدام مُعرِّف البريد الإلكتروني ورقم الهاتف، وبمجرد إنشاء ملف تعريف المستخدم، يمكن استكمال التسجيل من خلال تحديد الشخص الخاضع للضريبة، وتحديد خيار التسجيل لضريبة الشركات، ومتابعة التسجيل بسهولة.





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