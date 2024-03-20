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الروس والبيلاروس ممنوعان من المشاركة بافتتاح أولمبياد باريس 2024

3/20/2024 7:19:40 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، بأن الرياضيين الروس والبيلاروس، الذين سمحت لهم بخوض دورة الألعاب الأولمبية في باريس، الصيف المقبل، تحت علم محايد لن يشاركوا في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية.

وقال مدير اللجنة الاولمبية جيمس ماكلاود، بعد اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية، أمس الثلاثاء، في لوزان، إن الرياضيين الروس والبيلاروس، الذين يخوضون غمار المنافسة تحت علم محايد "لن يكونوا ضمن الوفود والفرق المشاركة خلال عرض حفل الافتتاح، كونهم رياضيين فرديين".

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