منها ريال مدريد.. 3 مباريات نارية لبرشلونة في تحضيرات الصيف

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشف نادي برشلونة، عن مبارياته التحضيرية في الصيف المقبل، استعدادًا للموسم الجديد 2025/2024.
ومن المقرر أن يشارك برشلونة كما هو متبع في بطولة الأبطال الودية، التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.
ووفقًا لما أعلنه برشلونة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، سيواجه الفريق الكتالوني نظيره مانشستر سيتي يوم 30 يوليو المقبل، وبعدها بـ 3 أيام سيلتقي مع ريال مدريد، تحديدًا يوم 3 أغسطس المقبل بمدينة نيو جيرسي.
وسيختتم برشلونة لقاءاته بمواجهة ميلان، يوم 6 أغسطس المقبل.
وكان برشلونة واجه ريال مدريد في العامين الماضيين بنفس البطولة، وفاز باللقاءين.
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