منها ريال مدريد.. 3 مباريات نارية لبرشلونة في تحضيرات الصيف

كشف نادي برشلونة، عن مبارياته التحضيرية في الصيف المقبل، استعدادًا للموسم الجديد 2025/2024.

ومن المقرر أن يشارك برشلونة كما هو متبع في بطولة الأبطال الودية، التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقًا لما أعلنه برشلونة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، سيواجه الفريق الكتالوني نظيره مانشستر سيتي يوم 30 يوليو المقبل، وبعدها بـ 3 أيام سيلتقي مع ريال مدريد، تحديدًا يوم 3 أغسطس المقبل بمدينة نيو جيرسي.

وسيختتم برشلونة لقاءاته بمواجهة ميلان، يوم 6 أغسطس المقبل.

وكان برشلونة واجه ريال مدريد في العامين الماضيين بنفس البطولة، وفاز باللقاءين.

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