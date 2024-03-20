دون الإشارة لمدة العقد الجديد.. آرسنال يعلن تمديد عقد مدافعه

أعلن نادي أرسنال، اليوم الأربعاء، تجديد عقد لاعب آخر في صفوفه، بعد الإنجليزي الدولي بن وايت.

وأصدر أرسنال بيانًا، يكشف فيه عن تجديد عقد الياباني تاكيهيرو تومياسو، دون الإشارة لمدة العقد الجديد، في ظل أن عقده مع الجانرز كان ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وانضم تومياسو لصفوف أرسنال، قادمًا من بولونيا، صيف 2021، مقابل 18.6 مليون يورو.

وقال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، تعليقًا على تجديد تاكيهيرو: "تومياسو لاعب رائع، يتدرب بشكل جيد، لديه تصميم والتزام بتطوير مستواه الفني".

وأضاف: "ما يفعله في التدريبات والمباريات مثير للإعجاب، نحن نتطلع لمواصلة العمل معه مزيدًا من السنوات".

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