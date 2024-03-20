دون الإشارة لمدة العقد الجديد.. آرسنال يعلن تمديد عقد مدافعه

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن نادي أرسنال، اليوم الأربعاء، تجديد عقد لاعب آخر في صفوفه، بعد الإنجليزي الدولي بن وايت.
وأصدر أرسنال بيانًا، يكشف فيه عن تجديد عقد الياباني تاكيهيرو تومياسو، دون الإشارة لمدة العقد الجديد، في ظل أن عقده مع الجانرز كان ينتهي بنهاية الموسم المقبل.
وانضم تومياسو لصفوف أرسنال، قادمًا من بولونيا، صيف 2021، مقابل 18.6 مليون يورو.
وقال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، تعليقًا على تجديد تاكيهيرو: "تومياسو لاعب رائع، يتدرب بشكل جيد، لديه تصميم والتزام بتطوير مستواه الفني".
وأضاف: "ما يفعله في التدريبات والمباريات مثير للإعجاب، نحن نتطلع لمواصلة العمل معه مزيدًا من السنوات".
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