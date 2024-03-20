فيديو .. مطار دبي الدولي يستضيف أول مأدبة رمضانية على مدرج الطائرات

شهد مطار دبي الدولي (DXB) حدثاً استثنائياً خلال شهر رمضان المبارك، حيث استضاف حفل إفطار هو الأول من نوعه على مدرج الطائرات لعددٍ من موظفي المطار من خلفيات ثقافية مختلفة.



جسدت المأدبة التي أقيمت على خلفية هبوط وإقلاع الطائرات لحظة فريدة هدفت إلى تعزيز مفاهيم المودة والألفة والتفاهم الثقافي بين الموظفين.



وقال ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي: "تؤكد هذه المبادرة التي أقيمت على أرض المدرج التزامنا بتعزيز الشمولية والتفاهم الثقافي بين كوادرنا البشرية التي تنحدر من أصول وثقافات متنوعة، حيث اجتمعوا معاً احتفالاً بروح شهر رمضان المبارك. كما قدمت هذه المبادرة لمحة عن الطرق العديدة التي يمكن لمطار دبي الدولي من خلالها خلق تجارب ممتعة لا تُنسى".



ومع اقتراب موعد الإفطار، تعاون المدعوون لإعداد المائدة التي تزينت بأشهى الأطباق الرمضانية التقليدية بما في ذلك التمور والفواكه والحلويات والمشروبات الرمضانية المنعشة، وعندما حان وقت الإفطار مع غروب الشمس، تحولت المائدة إلى ملاذ ترحيبي للتواصل وتبادل القصص وتكوين روابط جديدة بين الزملاء من مختلف إدارات المؤسسة.



يعكس هذا الإفطار تفاني مطارات دبي في تعزيز روح التعاون والشمولية في الوقت الذي يواصل فيه مطار دبي الدولي الريادة في ابتكار تجارب سفر فريدة لا تُنسى، كما يؤكد الحدث على تفاني الشركة في خلق ذكريات ممتعة للمسافرين، بل وللعائلة الكبيرة التي تشكل موظفي مطار دبي الدولي، ولكل من يعبر أبوابه.





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