الكويت الأولى عربيا والثالثة عشرة عالميا لأكثر الدول سعادة

MENAFN - Al-Anbaa) حلت الكويت في المركز الأول عربيا والثالث عشر في الترتيب العام لأكثر الدول سعادة في العالم وفقا لتصنيف ينشر سنويا برعاية الأمم المتحدة صدر أمس، فيما رسخت فنلندا سمعتها كأسعد بلد في العالم بحصولها على اللقب للسنة السابعة تواليا، وجاء لبنان وأفغانستان في المركزين الأخيرين.

وانضمت الكويت إلى قائمة المراكز العشرين الأولى لتصبح الثالثة عشرة في الترتيب العام والأولى عربيا، بينما لم تدرج الولايات المتحدة وألمانيا للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات بين تلك الدول، إذ نالتا المركزين الثالث والعشرين والرابع والعشرين.

وسيطرت الدول الاسكندناڤية على مقدم الترتيب، إذ حلت الدنمارك ثانية، تلتها آيسلندا ثم السويد. ونالت فرنسا المركز السابع والعشرين.

ودأبت شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة سنويا منذ عام 2012 على نشر تقرير السعادة العالمي الذي يقيس مستوى السعادة في الدول.

ويستند معدو الدراسة، إلى استطلاعات رأي يجيب فيها السكان عن استبيانات بشأن درجة السعادة الشخصية. وتتم مقاطعة هذه البيانات مع عدد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، منها إجمالي الناتج المحلي ومؤشرات التضامن والحرية الفردية والفساد. ويأخذ التقرير في الاعتبار ستة عوامل رئيسية: الدعم الاجتماعي، والدخل، والصحة، والحرية، والكرم وغياب الفساد.

وتذيلت أفغانستان الترتيب الذي يضم 143 دولة، إذ تفاقمت فيها الأزمة الإنسانية منذ استيلاء حركة طالبان على السلطة عام 2021 عقب انسحاب القوات الأميركية.

ولم تتضمن هذه القائمة أيا من الدول ذات العدد الأكبر من السكان.

ووفقا للتقرير، «وحدهما هولندا وأستراليا من بين البلدان العشرة الأولى يفوق عدد سكانهما 15 مليون نسمة. ومن بين العشرين الأولى فقط كندا والمملكة المتحدة يتجاوز عدد سكانهما 30 مليون نسمة».

وشهدت أفغانستان ولبنان والأردن أكبر تراجع في مؤشر السعادة منذ مرحلة 2006-2010، فيما حققت صربيا وبلغاريا ولاتفيا أكبر تقدم.

وحل لبنان في المركز ما قبل الأخير، وحل عربيا بعد الأردن (125)ومصر (127).

وقالت الباحثة المتخصصة في هذا الموضوع في جامعة هلسنكي جنيفر دي باولا لوكالة فرانس برس، إن القرب من الطبيعة والتوازن الجيد بين العمل والحياة يشكلان مفتاح رضا الفنلنديين.

وتشتهر الدولة الاسكندناڤية التي تضم آلاف البحيرات وغابات شاسعة بنظام رعاية واسع النطاق وثقة سكانها الكبيرة تجاه السلطة ومعدلات منخفضة من عدم المساواة بين الفنلنديين.

ومن العناصر الأساسية أيضا الثقة في المؤسسات، وقلة الفساد، وإمكان الحصول مجانا على الرعاية الصحية والتعليم.

وقالت دي باولا إن «المجتمع الفنلندي يتسم بالشعور بالثقة وبالحرية وبمستوى عال من الاستقلالية».

ولاحظ التقرير السنوي أن الشعور بالسعادة لدى الأجيال الشابة أكبر مما هو لدى الأجيال الأكبر سنا في معظم مناطق العالم، لكن ليس في كل مكان.