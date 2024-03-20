الأرصاد طقس دافئ نهارا ومائل للبرودة ليلا والعظمى 26

(MENAFN
- Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافئ لنهار اليوم الأربعاء،
والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة .
أما ليلا سيكون الطقس مائلا
للبرودة والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 26 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .
ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 26 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 17 درجة مئوية.
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