الأرصاد طقس دافئ نهارا ومائل للبرودة ليلا والعظمى 26

MENAFN - Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافئ لنهار اليوم الأربعاء،والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة .

أما ليلا سيكون الطقس مائلا

للبرودة والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 26 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 26 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 17 درجة مئوية.

