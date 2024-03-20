التجارة تحديث وتطوير 21 خدمة إلكترونية لقطاع الشركات عبر سهل بزنس

MENAFN - Al-Anbaa) أعلنت وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء، تحديث وتطوير 21 خدمة إلكترونية لقطاع الشركات والتراخيص التجارية وقطاع تنمية التجارة في التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية المقدمة لأصحاب الأعمال (سهل بزنس).

وقالت (التجارة) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن أصحاب الأعمال يمكنهم الاستفادة من هذه الخدمات المطورة عبر (سهل بزنس) في كل من قطاع الشركات والمؤسسات الفردية وإدارة العقار.

وأضافت أن الخدمات التي أعيد تطويرها وإطلاقها عبر التطبيق هي (طلب تجديد رخصة) و(متابعة طلبات تعديل التراخيص) و(استعلام عن الشركات الخاصة بالفرد) و(استعلام عن التراخيص الخاصة بالفرد) و(طلب إعادة اصدار ترخيص بموجب قرار لجنة تعديل الأوضاع).

وأوضحت أن الخدمات تضمنت (طلب تجديد مؤقت) و(طلب إلغاء ترخيص فرع) و(استعلام عن حالة توفيق أنشطة عقد الشركة) و(استعلام عن حالة توفيق أنشطة الفروع والتراخيص).

وبشأن الخدمات الخاصة بالمؤسسات الفردية ذكرت أنها تضمنت (طلب إلغاء ترخيص فردي) و(متابعة طلبات طباعة دخول لجنة توفيق أوضاع فردي) و(الاستعلام عن المؤسسات الخاصة بالفرد) و(الاستعلام عن التراخيص الفردية) و(طلب طباعة رخصة فردي طبق الأصل) و(متابعة طلبات طباعة رخصة فردي و طبق الأصل فردي).

وأفادت (التجارة) بأن الخدمات تضمنت أيضا (طلب إعادة إصدار ترخيص فردي بموجب قرار لجنة تعديل الأوضاع) و(طلب تجديد ترخيص فردي) و(طلب تجديد موقت فردي) و (طلب إلغاء دفتر سمسرة) و(طلب إلغاء نائب دفتر سمسرة) و(طلب إلغاء ترخيص مقيم عقار).

وأكدت السعي في خطتها نحو التحول الرقمي في الوزارة وتطوير خدماتها المقدمة للجمهور عبر تطبيقي (سهل) الذي يقدم خدماته للأفراد و(سهل بزنس) الذي يقدم خدماته لأصحاب الأعمال.