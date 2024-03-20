المحكمة الإدارية تقضي بعودة مرزوق الخليفة إلى السباق الانتخابي

المحكمة الإدارية تقضي بعودة مرزوق الخليفة إلى السباق الانتخابي
التاريخ
3/20/2024 7:14:04 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) قال مرشح الدائرة
الرابعة النائب السابق مرزوق الخليفة: "لله الحمد والمنة، قضت المحكمة الادارية اليوم، بإلغاء قرار شطبنا من الانتخابات لنعود بإذن الله متوكلين على العزيز القدير ليسدد خطانا لما فيه خير للبلاد والعباد".
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