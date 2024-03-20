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المحكمة الإدارية تقضي بعودة مرزوق الخليفة إلى السباق الانتخابي

3/20/2024 7:14:04 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال مرشح الدائرة
الرابعة النائب السابق مرزوق الخليفة: "‏لله الحمد والمنة، قضت المحكمة الادارية اليوم، بإلغاء قرار شطبنا من الانتخابات لنعود بإذن الله متوكلين على العزيز القدير ليسدد خطانا لما فيه خير للبلاد والعباد".

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