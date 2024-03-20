اعتراض إسرائيلي على مشاركة قطر في إنشاء وتشغيل ميناء غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- ابدت الحكومة الاسرائيلية اعتراضاً على مشاركة قطر في إنشاء ميناء بحري في قطاع غزة، بعد توجّه أميركي لإشراك الدوحة في إنشائه وتشغيله.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأربعاء، أنه على الرغم من معارضة إسرائيل، قررت الولايات المتحدة إشراك قطر في إنشاء وتشغيل ميناء بحري على شواطئ غزة، مخصص لتقديم المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.

وبحسب مسؤول إسرائيلي رفيع، لم تسمّه الصحيفة، فإن المسؤولين

في تل أبيب أعربوا عن معارضتهم لهذه الخطوة بشدة، لكن الأميركيين لم يأخذوا في الاعتبار الموقف الإسرائيلي، وأعلنوا أن قطر بالنسبة لهم هي "جزء من المشروع".

وقال المسؤول الإسرائيلي: "إن إنشاء ميناء بحري في غزة بمشاركة قطرية كان حلم حماس، ومن المؤسف أن إسرائيل لم تدرك خطورة الأمر في الوقت المناسب، وتمنعه".

ولفتت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن شارك، الأسبوع الماضي، في لقاء هاتفي مع نظرائه من قبرص وقطر والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لتنسيق تشغيل الممر البحري، وكان "غريباً عدم مشاركة ممثل عن إسرائيل في المحادثات، رغم مشاركة وزير الدولة القطري محمد بن عبد العزيز الخليفي".