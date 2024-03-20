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الاحتلال يعتقل مواطنا أثناء رعيه ماشيته في الأغوار الشمالية

3/20/2024 7:09:35 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الأغوار/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواطنا أثناء رعيه ماشيته في الأغوار الشمالية.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن عزام بني عودة، أثناء رعيه الماشية، بالقرب من منطقة الساكوت.

يذكر أن الرعاة في مناطق الأغوار الشمالية يتعرضون لاعتداءات وانتهاكات يومية من قبل المستعمرين وقوات الاحتلال، التي تعمل على ملاحقتهم، وطردهم من المراعي باستمرار.

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