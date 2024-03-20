الاحتلال يعتقل مواطنا أثناء رعيه ماشيته في الأغوار الشمالية

(MENAFN
- Palestine News Network )
الأغوار/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواطنا أثناء رعيه ماشيته في الأغوار الشمالية.
وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن عزام بني عودة، أثناء رعيه الماشية، بالقرب من منطقة الساكوت.
يذكر أن الرعاة في مناطق الأغوار الشمالية يتعرضون لاعتداءات وانتهاكات يومية من قبل المستعمرين وقوات الاحتلال، التي تعمل على ملاحقتهم، وطردهم من المراعي باستمرار.
MENAFN20032024000205011050ID1107999933
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.