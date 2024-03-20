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رئيس اللجنة القانونية النيابية يوضح حول مشروع العفو العام والجرائم التي سيشملها

3/20/2024 7:08:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب غازي ذنيبات أن مشروع قانون العفو العام سيشمل كل الجرائم والمخالفات التي تحقق تطلعات جلالة الملك والوطن والمواطن الذي وجه الحكومة إلى إعداده.

وقال الذنيبات لـ"الوكيل الإخباري"، إن اللجنة لم تتطلع بعد على الجرائم والمخالفات التي سيشملها العفو العام، وهو بحوزة الحكومة التي ستقوم بإعداده قبل إرساله إلى المجلس والسير بالإجراءات الدستورية لإقراره، وأن اللجنة ستعمل لتحقيق المصلحة العامة به.

وتوقع أن يمنح القانون صفة الاستعجال وإقراره قبل حلول عيد الفطر السعيد وقبل صدور إرادة ملكية بفض الدورة العادية الثالثة لمجلس النواب التي تنتهي في 2024/4/11.

وكان وجه جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية.


وتأتي التوجيهات الملكية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية وجلوس جلالته على العرش.

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