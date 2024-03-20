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الداخلية التركية تنفذ حملة أمنية واسعة في 15 ولاية

3/20/2024 7:08:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن وزير الداخلية التركي، علي ييرلي قايا، القبض على 139 عنصرا إرهابيا من "تنظيم إرهابي انفصالي" خلال حملة أمنية في 15 ولاية بالبلاد.

وكشف قايا خلال تغريدة نشرها على منصة "إكس": أن العملية الأمنية الموسعة شملت ولايات: أرداهان، وكيركلاريلي، وباتمان، وشرناك، وإزمير، وبورصة، وأنطاليا، ودينيزلي، وديار بكر، وأرزوروم، واسطنبول، وأضنة، وموش، وشانلي أورفا، وفان.
وأضاف: كان المشتبه بهم: -"إما أنهم قد عملوا ضمن التنظيم الإرهابي الانفصالي (حزب العمال الكردستاني) في الماضي".
-"أو أنهم يعملون ضمن الهيكل الشبابي للتنظيم المذكور".
-"قاموا بالدعاية للتنظيم الإرهابي عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي".
-"وخططوا (لشن هجمات) على قوات الأمن، والمركبات العامة، والمباني الحكومية.

روسيا اليوم

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