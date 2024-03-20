قرار مفاجئ من بنزيما تجاه منتخب فرنسا الأولمبي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رحب كريم بنزيما نجم نادي الاتحاد السعودي بفكرة مشاركته مع منتخب فرنسا في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، تحت قيادة الأسطورة تييري هنري.



وتستضيف العاصمة الفرنسية باريس دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 في الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبلين.

ويحق لتييري هنري مدرب المنتخب الأولمبي الفرنسي، الحق في استدعاء 3 لاعبين تزيد أعمارهم عن 23 عاما، في قائمته المكونة من 18 لاعبا لخوض الأولمبياد.

وقال كريم بنزيما ردا على سؤال طرحته صحفية "ليكيب" الفرنسية، عن إمكانية مشاركته في الأولمبياد: "لم لا؟ بالطبع سأود المشاركة مع منتخب فرنسا، يمكن أن يكون حدثا عظيما".

وتداولت أسماء كثيرة حتى الآن، مثل كيليان مبابي، و أنطوان غريزمان، و أوليفييه جيرو، و رافاييل فاران، لكن المدرب هنري يجهل حتى الآن على من سيعتمد، كون القرار النهائي بانضمام اللاعبين يعود للأندية التي يتواجدون فيها.



ووفقا لما ذكرته صحيفة leparisien الفرنسية، فإن العقبة الأبرز أمام بنزيما هي موافقة نادي الاتحاد السعودي، حيث لا تتواجد الألعاب الأولمبية ضمن الأجندة الدولية لـ"فيفا".

وسبق أن كشف ريال مدريد أن لاعبيه لن يشاركوا في الأولمبياد، الأمر الذي من شأنه أن يحرم مبابي من حلمه بالتواجد في الأولمبياد، إذا انضم إلى "الميرنغي" في الميركاتو المقبل.

وكان كريم بنزيما حامل الكرة الذهبية 2022، أعلن اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب فرنسا، عقب بطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت بقطر، والتي لم يشارك فيها اللاعب بسبب الإصابة.

ويلعب بنزيما منذ بداية الموسم الجاري 2023-2024، مع نادي الاتحاد، وسجل 12 هدفا وقدم 7 تمريرات حاسمة في 23 مباراة مع ناديه بجميع المسابقات.

ويعاني بنزيما من إصابة على مستوى الظهر، أبعدته عن آخر 5 مباريات لفريقه بواقع 3 ضد الهلال وواحدة أمام الأخدود وأخرى أمام الفتح.

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