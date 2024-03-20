نجم المغرب على رادار الهلال السعودي مجددا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - جدد الهلال السعودي اهتمامه بضم أحد نجوم منتخب المغرب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفقا لتقرير صحفي أمس الثلاثاء.ووفقا لموقع "سبق 24"، يحاول الهلال استغلال توتر علاقة المهاجم المغربي، يوسف النصيري، مع مدربه كيكي سانشيز فلوريس، خصوصا المشادة التي نشبت بينهما مؤخرا بعد استبدال اللاعب أمام سيلتا فيغو في الليغا.ويمتاز النصيري بأنه رأس حربة كلاسيكي، وأيضا بطوله الفارع (192 سنتيمترا)، وهو ما جعله يحظى باهتمام الهلال منذ فترة.

كما أنه خاض مع منتخب المغرب اختبارات من العيار الثقيل، من بينها 4 مشاركات بكأس أمم إفريقيا، في أعوام 2017 و2019 و2022 و2023، وسجل 20 هدفا خلال 69 مباراة دولية خاضها إجمالا.



وارتدى النصيري أيضا قميص منتخب بلاده في مشاركتين بكأس العالم، روسيا 2018 وقطر 2022، محرزا 3 أهداف في 8 مباريات، بواقع هدف في شباك إسبانيا خلال المشاركة الأولى، ثم اثنين أمام كندا والبرتغال في النسخة الأخيرة من المونديال.



وساهم مهاجم إشبيلية في الإنجاز التاريخي، باحتلال أسود الأطلس المركز الرابع في كأس العالم 2022، كأول منتخب عربي وإفريقي يحقق هذا الأمر.



وسبق للهلال أن عبر في الصيف الماضي عن رغبته في ضم النصيري، بعدما ضم مواطنه الحارس ياسين بونو.

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