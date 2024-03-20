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بعد أحداث مباراة النصر.. قرارات لجنة الانضباط ضد جمهور الأهلي السعودي

3/20/2024 7:08:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي، عن قرارها في الأحداث التي صاحبت مباراة الأهلي ضد النصر في دوري روشن السعودي لكرة القدم.
وشهدت مباراة الأهلي ضد النصر، إلقاء عدد من جماهير "الراقي" عبوات المياه على لاعبي النصر خلال المباراة.
وفاز النصر على الأهلي 1-0، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ24 لبطولة الدوري السعودي.
وقررت لجنة الانضباط تغريم الأهلي غرامة مادية قدرها 220 ألف ريال سعودي، مع إلزامه بلعب مباراته المقبلة على ملعبه بدون جمهور، وتعليق تلك العقوبة لمدة 4 أشهر، حيث يلغى ذلك التعليق في حال ارتكاب جمهور الفريق لأي سوء سلوك مخالف للقواعد.

وجاءت قرارات لجنة الانضباط كالآتي:"أولا: ثبوت مخالفة جمهور النادي الأهلي للمادة (51-2) من لائحة الانضباط والأخلاق.
ثانيا: إلزام النادي الأهلي بدفع غرامة مالية قدرها 220 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم".
ثالثا: إلزام النادي الأهلي بلعب مباراته المقبلة على أرضه دون حضور الجمهور، مع إغلاق كامل الملعب.
رابعا: تعليق العقوبة الواردة في البند منطوق القرار (3) لمدة 4 أربعة أشهر بداية من تاريخ الإخطار بهذا القرار.
خامسا: يلغى تعليق العقوبة الوارد في البند (4) في حال ارتكاب جمهور النادي الأهلي لأي سوء سلوك مخالف للمادة (51) من لائحة الانضباط والأخلاق، وتصبح العقوبة نافذة بشكل تلقائي في أول مباراة للنادي الأهلي على أرضه.
سادسا: قرار قابل للاستئناف وفقا، للمادة (144) من لائحة الانضباط والأخلاق".

ملاعب

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