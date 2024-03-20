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القسام: استهدفنا ناقلة جند صهيونية بقذيفة الياسين 105

3/20/2024 7:08:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت كتائب عز الدين القسام أنها استهدفت ناقلة جند صهيونية بقذيفة الياسين 105 في منطقة القرارة شمال مدينة خان يونس.













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