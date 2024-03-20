صلاح ينشر صورا لاحتفاله مع ابنتيه بأجواء شهر رمضان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشر النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، صورا من احتفاله برفقة ابنتيه بشهر رمضان.وظهر صلاح وهو يقوم بوضع زينة رمضانية على شكل هلال في منزله في ليفربول، كما ظهرت ابنتاه وهما تحملان فوانيس رمضان.

ويقضي صلاح حاليا إجازة قصيرة في انتظار استئناف منافسات الأندية في الدوريات الأوروبية.



وتقام هذا الأسبوع المباريات الدولية للمنتخبات، ولكن صلاح لن يلعب مع منتخب مصر بناء على طلبه، إذ يريد الوصول لجاهزية تامة بعد الشفاء من إصابة عضلية سابقة أبعدته عن الملاعب لنحو شهر.









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