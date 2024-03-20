زين شريكاً مساهماً في وَقْف ثَريد الخيري

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ضمن مبادراتها الخيرية وحملاتها لتعزيز التكافل الاجتماعي في شهر رمضان المبارك، أعلنت شركة زين الأردن دعمها كشريك مساهم لوَقْف ثريد الخيري الأردني، للمساهمة في تحقيق غايته النبيلة والمتمثّلة في إطعام الناس لوجه الله تعالى ومكافحة الجوع ونقص التغذية، من خلال توفير وجبات غذائية وصحية جاهزة بشكل يومي لمن يحتاجها خلال الشهر الفضيل وعلى مدار العام.
وكانت زين قد بدأت تعاونها مع وَقْف "ثَريد" منذ انطلاقه في العام 2022، من خلال تقديمها دعماً نقدياً بقيمة 100 ألف دينار لمساندة المشروع والمساهمة في توسّعه وضمان ديمومته لتغطية أكبر عدد ممكن من المحتاجين، حيث يوزع الوقف يومياً وبالتعاون مع العديد من المتطوعين والمتبرعين حوالي 1000 وجبة غذائية ساخنة لمن يحتاجها بطريقة لائقة، من خلال موقع الوَقْف الكائن في وسط البلد بجانب المسجد الحسيني.
وتأتي مساهمة زين لدعم هذا المشروع الخيري في إطار مسؤوليتها الاجتماعية، وحرصها على دعم كافة فئات المجتمع لا سيما الأقل حظاً؛ ولمساندة كافة الجهود لتعزيز الأمن الغذائي في المملكة، وإيجاد حلولاً مستدامة لمكافحة الجوع ونقص التغذية، حيث حرصت الشركة على أن تكون من أوائل الجهات الداعمة لهذا المشروع الخيري في باكورته.
MENAFN20032024000208011052ID1107999924
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.