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زين شريكاً مساهماً في وَقْف ثَريد الخيري

3/20/2024 7:08:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ضمن مبادراتها الخيرية وحملاتها لتعزيز التكافل الاجتماعي في شهر رمضان المبارك، أعلنت شركة زين الأردن دعمها كشريك مساهم لوَقْف ثريد الخيري الأردني، للمساهمة في تحقيق غايته النبيلة والمتمثّلة في إطعام الناس لوجه الله تعالى ومكافحة الجوع ونقص التغذية، من خلال توفير وجبات غذائية وصحية جاهزة بشكل يومي لمن يحتاجها خلال الشهر الفضيل وعلى مدار العام.


وكانت زين قد بدأت تعاونها مع وَقْف "ثَريد" منذ انطلاقه في العام 2022، من خلال تقديمها دعماً نقدياً بقيمة 100 ألف دينار لمساندة المشروع والمساهمة في توسّعه وضمان ديمومته لتغطية أكبر عدد ممكن من المحتاجين، حيث يوزع الوقف يومياً وبالتعاون مع العديد من المتطوعين والمتبرعين حوالي 1000 وجبة غذائية ساخنة لمن يحتاجها بطريقة لائقة، من خلال موقع الوَقْف الكائن في وسط البلد بجانب المسجد الحسيني.


وتأتي مساهمة زين لدعم هذا المشروع الخيري في إطار مسؤوليتها الاجتماعية، وحرصها على دعم كافة فئات المجتمع لا سيما الأقل حظاً؛ ولمساندة كافة الجهود لتعزيز الأمن الغذائي في المملكة، وإيجاد حلولاً مستدامة لمكافحة الجوع ونقص التغذية، حيث حرصت الشركة على أن تكون من أوائل الجهات الداعمة لهذا المشروع الخيري في باكورته.

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