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الأرصاد: الربة تسجل أعلى هطول مطري وغور الصافي ثانيا ولا أمطار في معان والجفر خلال 48 ساعة

3/20/2024 7:08:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت إدارة الأرصاد الجوية عن كميات الأمطار التي شهدتها المملكة خلال الـ48 ساعة الماضية وحتى صباح اليوم الأربعاء.
وسجلت منطقة الربة في محافظة عجلون أكبر كمية للأمطار بـ52.9 ملم، يليها منطقة غور الصافي بـ47.5 ملم، ومن ثم السلط بـ43.1 ملم.

ولم تسجل محافظة معان ومنطقة الجفر أي هطول للأمطار وفق الأرقام التي نشرتها الأرصاد.
وتاليا كميات الأمطار:




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