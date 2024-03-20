الأرصاد: الربة تسجل أعلى هطول مطري وغور الصافي ثانيا ولا أمطار في معان والجفر خلال 48 ساعة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت إدارة الأرصاد الجوية عن كميات الأمطار التي شهدتها المملكة خلال الـ48 ساعة الماضية وحتى صباح اليوم الأربعاء.
وسجلت منطقة الربة في محافظة عجلون أكبر كمية للأمطار بـ52.9 ملم، يليها منطقة غور الصافي بـ47.5 ملم، ومن ثم السلط بـ43.1 ملم.
ولم تسجل محافظة معان ومنطقة الجفر أي هطول للأمطار وفق الأرقام التي نشرتها الأرصاد.
وتاليا كميات الأمطار:
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