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انخفاض المستوردات الزراعية بنسبة 10.4%

3/20/2024 7:08:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة عن زيادة اعتماد الأردن على منتجاته الزراعية، وفقا لأمين عام وزارة الزراعة محمد الحياري.
وأضاف في تصريح الأربعاء، أنه رغم التحديات المناخية وشح مصادر مياه الري، إلا أن الواردات الزراعية انخفضت من 4.16 مليار دينار عام 2022 الى 3.7 مليار عام 2023 وبنسبة 10.4%، علما بأن المستوردات الزراعية تشكل نحو 20.5% من إجمالي المستوردات الأردنية.
ومن جهة أخرى كشفت البيانات أنه بالرغم من الظروف الإقليمية التي تؤثر على الصادرات الأردنية بشكل عام إلا أن القطاع الزراعي زادت قيمة صادراته من 968.7 مليون دينار عام 2022 إلى 1.126 مليار دينار عام 2023 وبنسبة 16%، علما بأن الصادرات الزراعية تشكل نحو 13.6% من إجمالي الصادرات الأردنية.
وأشار الحياري إلى أن هذه النتائج تأتي بعد نجاح الخطة الوطنية للزراعة المستدامة 2022-2025 والتي تنفذها وزارة الزراعة لتطوير قطاع الزراعة وزيادة الصادرات الزراعية وخلق فرص العمل للشباب المتعطلين عن العمل وتحسين مستوى دخل صغار المزارعين وفق سلسلة من المحاور تتناغم لتعمل على تنظيم وتطوير القطاع الزراعي وتعالج التحديات وفق زراعات تصديرية تستهدف الأسواق الخارجية إلى جانب زراعات النقص التي تسهم في رفع أرقام الاكتفاء الذاتي مما يقلل الاعتماد على المستورد.













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