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الدولار يواصل الانخفاض أمام الجنيه في مصر

3/20/2024 7:08:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- انخفض الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية خلال التعاملات الصباحية، ففي البنك الأهلي المصري سجل 46.99 للشراء، 47.09 جنيه للبيع، و بنك مصر 46.98 جنيه للشراء.

وفيما يلي سعر الدولار في البنوك المصرية
الأهلي المصري
46.99 جنيه للشراء.
47.09 جنيه للبيع.
بنك مصر
46.98 جنيه للشراء.
47.08 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي
46.95 جنيه للشراء.
47.05 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
46.95 جنيه للشراء.
47.05 جنيه للبيع.
بنك القاهرة
46.99 جنيه للشراء.
47.09 جنيه للبيع.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت في اجتماعها الاستثنائي يوم 6 اذار 2024، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

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